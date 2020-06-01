Viru Prospekt Эстония не будет закупать "Спутник V" » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

В центре внимания / ЗдравоохранениеЭстония не будет закупать "Спутник V"

Дата публикации: Вчера, 17:17 Просмотрено: 271

Эстония не планирует закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По словам премьер-министра Юри Ратаса, в поставке вакцин Эстония доверяет Европейской комиссии.

Эстония формирует собственный портфель вакцин, а предварительные договоры уже подписаны с тремя фармацевтическими компаниями - Johnson & Johnson, Pfizer и AztraZeneca, сообщил Ратас в пятницу в интервью ERR.
Премьер-министр отметил, что Эстония не планирует покупать российскую вакцину "Спутник V".

По данным ERR

Эстония не будет закупать "Спутник V"
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все