Полиция просит помощи в поисках 14-летней Арины

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Полиция просит помощи в установлении местонахождения Арины, которая покинула свой дом 11 ноября в Нарве.

Полиция и близкие Арины пытались связаться с девочкой, но ее мобильный телефон отключен. Поиски девочки пока не дали результатов.

Рост Арины – 156 см, худощавого телосложения. У нее длинные светлые кудрявые волосы. Уходя из дома, девочка была одета в красную куртку, черные джинсы и темные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Арину или знает ее возможное местонахождение, сообщить об этом по экстренному номеру 112.