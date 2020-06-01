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В центре внимания / ПроисшествияПолиция просит помощи в поисках 14-летней Арины

Дата публикации: Сегодня, 00:52 Просмотрено: 81

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Арины, которая покинула свой дом 11 ноября в Нарве.

Полиция и близкие Арины пытались связаться с девочкой, но ее мобильный телефон отключен. Поиски девочки пока не дали результатов.
Рост Арины – 156 см, худощавого телосложения. У нее длинные светлые кудрявые волосы. Уходя из дома, девочка была одета в красную куртку, черные джинсы и темные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Арину или знает ее возможное местонахождение, сообщить об этом по экстренному номеру 112.

Полиция просит помощи в поисках 14-летней Арины
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