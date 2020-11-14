Эльмар Вахер: граница строится, но в Нарве обойдемся радарами

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Накануне Дня полиции, который в Эстонии отмечается 12 ноября, нашему изданию удалось встретиться с директором Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмаром Вахером.



Мы беседовали в Нарвском замке, где глава полицейского ведомства вместе со своими коллегами вручал новым гражданам Эстонии свидетельства о получении гражданства. Был уже поздний час, ему предстояли еще несколько часов обратного пути, а утром – раннее отбытие в следующую командировку. Но г-н Вахер заинтересованно выслушивал вопросы и открыто на них отвечал. В эту публикацию вошла лишь часть из них.

– Добрый вечер, господин Вахер! Первый вопрос для вас в приграничном городе, конечно, о положении на границе. Эпидемиологическая ситуация в Эстонии все более усложняется, какие ограничения при пересечении эстоно-российской границы сейчас существуют, какие могут добавиться?

– Положение таково, что интенсивность движения на нарвском участке уменьшилась по сравнению с прошлым годом примерно в 10 раз. На главном контрольно-пропускном пункте Нарва-1 ее пересекали 14-15 тысяч человек в день, на Рождество по 23 тысячи в день, сейчас 14-15 тысяч в месяц. Ограничения по пересечению границы для частных лиц были определены еще весной, с мая никаких изменений в них не произошло. Познакомиться со списком исключений можно на сайте нашего департамента.

Что касается грузоперевозок, все это время мы работаем над тем, чтобы грузы: лекарства, топливо и прочее – продвигались через границу без промедления. Нашей экономике и без того очень трудно, если же она остановится, это будет катастрофа.

– Меня в связи с этим всегда интересовало: проверяются ли на наличие коронавируса водители? С точки зрения распространения инфекции они вполне могут оказаться «живыми контейнерами» ...

– На границе их не тестируют на коронавирус, водители входят в список исключений при ограничениях на пересечение границы. Как я уже говорил, поддержание экономики в работоспособном состоянии для любой страны и ее населения в этот сложный период очень важно, поэтому приходится выбирать меньшее из зол. Эстонии очень помогает расследование очагов заражения, это дает информацию о том, что шофер может быть болен.

– В эстонском паспорте не отражается семейное положение его владельца. В то же время многие эстоноземельцы едут в другие страны по праву родственников 1-й степени родства. Как проверяется достоверность этого статуса? Какие нужно иметь при себе документы?

– Это проверяется по базе данных. Задаются также контрольные вопросы, и если достоверность сведений определить все же невозможно, человек отправляется на контроль второй степени, там с ним работают профильные специалисты. Мы отправляем людей обратно довольно часто. Это, к примеру, приезжающие на работу по туристической визе. Например, cтроителей можно легко определить даже по состоянию рук. После этого задаются наводящие вопросы, начинается расследование передвижений человека. В ряде случаев выясняется, что интересует наших гостей не Эстония, а другие страны, ведь пограничного контроля внутри Евросоюза нет.

10 месяцев 2019 10 месяцев 2020 Изменение 09.11.2020

(статистика за одни сутки) Люди 3 475 025 938 676 -2 536 349 (-73%) 441 Автомобили 420 160 115 537 -304 623 (-72%) 50 Грузовые автомобили 61 164 54 115 -7 049 (-11%) 199 Автобусы 25 275 6 399 -18 876 (-75%) 0 Торговые поезда 2 826 3 019 +193 (+7%) 9 Пассажирские поезда 609 121 -488 (-80%) 0

Статистика пересечения границы, предоставленная Департаментом полиции и погранохраны



– Нагрузка на погранпункты в Нарве существенно уменьшилась, как это отразилось на численности персонала?

– Пограничников в этом регионе 278 человек, не хватает 5-7 сотрудников (с зарплатой от 1700 евро в месяц). Наши люди – универсалы. Поэтому в период спада нагрузки мы направляем кого-то для усиления контроля на зеленой границе, кого- то – для патрулирования в населенных пунктах, используем это время для обучения. Я считаю, что соединение трех организаций – пограничной службы, департамента полиции и департамента гражданства и миграции, принятое 10 лет назад, оказалось верным решением.

– В 2019 году на бюджет вашего ведомства, судя по реакции медиа, серьезно посягали: Министерство финансов ждало предложений по уменьшению на 3 процента операционных расходов. А лично у вас возникли серьезные разногласия с министром. Как обстоят дела с бюджетом в теперешней, еще более сложной ситуации?

– Да, в прошлом году мы должны были подать такие предложения, но в итоге бюджет остался на уровне 2018 года. На 2020 год был запланирован маленький плюс. В следующем году бюджет останется на этом же уровне, и хорошо, если не сократится.

– Увеличение размеров штрафов за нарушение ПДД с этим плюсом никак не связано?

– Бюджет нашего департамента от штрафов не зависит. Но вообще я за то, чтобы штрафы выросли, поскольку их размер не менялся уже 10 лет, при том, что уровень жизни в Эстонии значительно вырос.

– Наверное, и зарплаты подрастут? В этом смысле государственные структуры на достигнутом не останавливаются...

– Не подрастут, хорошо, если останутся прежними. За время моего руководства департаментом они не повышаются в первый раз.

– Каковы перспективы создания в Эстонии внутреннего резерва сил обороны, о котором пару лет назад очень настойчиво заговорила партия EKRE?

– Я тоже за эту идею: сегодня, в спокойной и мирной обстановке, полиция и погранохрана со своими задачами справляются. Но если возникнет кризис, как, например, в апреле 2007 года (Бронзовая ночь – ред.), и он проявится сразу в нескольких городах, нам не обойтись без дополнительных ресурсов, прежде всего человеческих.

– Это будут штатные сотрудники?

– Они будут действовать на добровольческой основе, но получат полицейскую форму и определенные полномочия после обучения и спецподготовки. Похожим образом мы сотрудничаем с помощниками полицейских, таковых у нас уже около 1200 человек. Сейчас мы ожидаем появление закона, он даст нам возможность начать привлекать добровольцев, которые будут получать для выполнения этой миссии освобождение от своей основной работы.

– Разве нам мало «Кайтселийта»?

– «Кайтселийт» является для нас одним из самых важных партнеров. У него другое направление – помощь в защите страны при военных конфликтах, члены этой организации находятся в распоряжении Министерства обороны. Внутренний резерв МВД будет задействован при устранении беспорядков внутри страны и охране границы. В следующем году, как планируется, мы уже получим финансирование – около 2 млн евро. И можно будет начинать действовать: продумывать планы, подбирать и обучать людей… Они, кстати, могут предложить себя и сами, обратившись в полицию. Считаю, что мы движемся к появлению внутреннего резерва с большой скоростью.

– Еще одна животрепещущая тема – строительство так называемого «забора», современной границы с Россией. Что-то давно об этом ничего не слышно… Россияне даже в очередной раз сочинили о нашей медлительности песню.

– Граница строится, но денег на это не так много. Проанализировав риски, мы начали строить с места, где границы Латвии, Эстонии и России образуют треугольник. Там мы возвели первые 25 км заграждений и теперь движемся дальше. Напомню, что у Эстонии 136 км зеленой границы, приблизительно 120 км – это Чудское озеро, 70 км – речной рубеж. Вода является природным препятствием для нарушителей, поэтому начали мы с зеленой границы. Нарвский участок можно охранять радарами, их у нас 3, а построить надо еще 15. Стоимость одного радара как минимум 1,5 млн евро, но дополнительными средствами мы сейчас не располагаем. Дело еще и в том, что в окрестностях города Нарвы много частных владений и имущества, поэтому строительство пограничных заграждений на этой территории проблематично. Да и не везде ограждение может быть решением вопроса.

– Насколько вы довольны результатами строительства нового здания Нарвского колледжа Академии внутренних дел?

– Сегодня я был там в первый раз. Для меня очень важно, что у наших иногородних работников появились хорошие условия проживания. Прежде они были не плохие даже, а очень плохие. Второй плюс – то, что у академии появилась учебная база В месте, где имеются все компоненты нашей работы: зеленая граница, погранпункт с интенсивным движением, подлежащее патрулированию водное пространство.

– Насколько активны при поступлении в академию нарвитяне, насколько соответствуют требованиям академии?

-Хотелось бы большего количества желающих, и я надеюсь, что новая база академии простимулирует интерес нарвитян к нашей сфере. Спектр предлагаемых академией профессий довольно широкий: от следователя полиции до специалиста по проверке документов на границе. Приходите, пожалуйста, учиться, и не только со школьной скамьи, но и на базе высшего образования. В последнем случае получение новой профессии займет в зависимости от специальности от 1,5 до 3 лет, причем теория будет перемежаться с практикой; зарплата составляет, как я уже упомянул, выше 1700 евро.

– Есть ли вакансии в Нарвском отделении Ида-Вируской префектуры?

– Была бы возможность, я взял бы на работу сразу 15 человек.

– В Нарвском отделении ведь и руководитель скоро сменится. Можно узнать, по какой причине?

– Это обычная ротация. Если человек долгое время находится на одном месте, тормозится его профессиональное развитие. Я уверен, что на новом месте работы отдача от Сергея Андреева будет еще больше. На каком именно – думаю, в положенное время он скажет вам сам.

– Изменилась ли в связи с пандемией криминогенная обстановка в Нарве и регионе?

– Вообще из года в год ситуация улучшается. Во время пандемии особенно она не изменилась, единственное – насилие в близких отношениях весной во время чрезвычайного положения переместилось домой. Если такое случалось раньше, педагоги, школьные психологи могли об этом узнать через детей. Но когда учеба ушла весной в онлайн, такой информации не стало. Также проблема в том, что люди слишком много пьют, а там, где нет меры алкоголю, начинается нарушение общественного порядка, применение физического насилия. И, конечно, проблемой остаются наркотики...

– Это вообще загадка: российско- эстонская граница, как считалось, основное направление наркотрафика, практически закрыта. Откуда же у нас наркотики?

– Сейчас их доставляют из Латвии, продолжает действовать российский канал – грузовики и торговые поезда ездят ведь по-прежнему. Радует то, что существенно уменьшилось число смертей от передозировки, в основном от приема фентaнила: мы закрыли пару каналов, идущих через Китай, сказывается также умение наших медиков спасать людей.

– В одном из своих интервью вы сказали, что в Эстонии уже нет мафии. Почему так живуче наркодилерство? На днях в Силламяэ разоблачили группу уличных продавцов, действовала она достаточно долгое время!

– Наркоторговля – это как коррупция. Ни одна из сторон не заинтересована, чтобы о сделке кто-то узнал, это так называемые латентные преступления. И когда есть спрос, будет и предложение. Но полиция работает над этим каждый день.

– Спасибо Вам за интервью и, конечно, за нашу сравнительно безопасную жизнь. С праздником!

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА