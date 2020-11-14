Эльмар Вахер: граница строится, но в Нарве обойдемся радарами

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В центре внимания / Общество / ГраницаЭльмар Вахер: граница строится, но в Нарве обойдемся радарами

Дата публикации: Сегодня, 09:30 Просмотрено: 846

Накануне Дня полиции, который в Эстонии отмечается 12 ноября, нашему изданию удалось встретиться с директором Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмаром Вахером.


Мы беседовали в Нарвском замке, где глава полицейского ведомства вместе со своими коллегами вручал новым гражданам Эстонии свидетельства о получении гражданства. Был уже поздний час, ему предстояли еще несколько часов обратного пути, а утром – раннее отбытие в следующую командировку. Но г-н Вахер заинтересованно выслушивал вопросы и открыто на них отвечал. В эту публикацию вошла лишь часть из них.
– Добрый вечер, господин Вахер! Первый вопрос для вас в приграничном городе, конечно, о положении на границе. Эпидемиологическая ситуация в Эстонии все более усложняется, какие ограничения при пересечении эстоно-российской границы сейчас существуют, какие могут добавиться?
– Положение таково, что интенсивность движения на нарвском участке уменьшилась по сравнению с прошлым годом примерно в 10 раз. На главном контрольно-пропускном пункте Нарва-1 ее пересекали 14-15 тысяч человек в день, на Рождество по 23 тысячи в день, сейчас 14-15 тысяч в месяц. Ограничения по пересечению границы для частных лиц были определены еще весной, с мая никаких изменений в них не произошло. Познакомиться со списком исключений можно на сайте нашего департамента.
Что касается грузоперевозок, все это время мы работаем над тем, чтобы грузы: лекарства, топливо и прочее – продвигались через границу без промедления. Нашей экономике и без того очень трудно, если же она остановится, это будет катастрофа.
– Меня в связи с этим всегда интересовало: проверяются ли на наличие коронавируса водители? С точки зрения распространения инфекции они вполне могут оказаться «живыми контейнерами» ...
– На границе их не тестируют на коронавирус, водители входят в список исключений при ограничениях на пересечение границы. Как я уже говорил, поддержание экономики в работоспособном состоянии для любой страны и ее населения в этот сложный период очень важно, поэтому приходится выбирать меньшее из зол. Эстонии очень помогает расследование очагов заражения, это дает информацию о том, что шофер может быть болен.
– В эстонском паспорте не отражается семейное положение его владельца. В то же время многие эстоноземельцы едут в другие страны по праву родственников 1-й степени родства. Как проверяется достоверность этого статуса? Какие нужно иметь при себе документы?
– Это проверяется по базе данных. Задаются также контрольные вопросы, и если достоверность сведений определить все же невозможно, человек отправляется на контроль второй степени, там с ним работают профильные специалисты. Мы отправляем людей обратно довольно часто. Это, к примеру, приезжающие на работу по туристической визе. Например, cтроителей можно легко определить даже по состоянию рук. После этого задаются наводящие вопросы, начинается расследование передвижений человека. В ряде случаев выясняется, что интересует наших гостей не Эстония, а другие страны, ведь пограничного контроля внутри Евросоюза нет.

10 месяцев 2019 10 месяцев 2020 Изменение 09.11.2020
(статистика за одни сутки)
Люди 3 475 025 938 676 -2 536 349 (-73%) 441
Автомобили 420 160 115 537 -304 623 (-72%) 50
Грузовые автомобили 61 164 54 115 -7 049 (-11%) 199
Автобусы 25 275 6 399 -18 876 (-75%) 0
Торговые поезда 2 826 3 019 +193 (+7%) 9
Пассажирские поезда 609 121 -488 (-80%) 0

Статистика пересечения границы, предоставленная Департаментом полиции и погранохраны

– Нагрузка на погранпункты в Нарве существенно уменьшилась, как это отразилось на численности персонала?
– Пограничников в этом регионе 278 человек, не хватает 5-7 сотрудников (с зарплатой от 1700 евро в месяц). Наши люди – универсалы. Поэтому в период спада нагрузки мы направляем кого-то для усиления контроля на зеленой границе, кого- то – для патрулирования в населенных пунктах, используем это время для обучения. Я считаю, что соединение трех организаций – пограничной службы, департамента полиции и департамента гражданства и миграции, принятое 10 лет назад, оказалось верным решением.
– В 2019 году на бюджет вашего ведомства, судя по реакции медиа, серьезно посягали: Министерство финансов ждало предложений по уменьшению на 3 процента операционных расходов. А лично у вас возникли серьезные разногласия с министром. Как обстоят дела с бюджетом в теперешней, еще более сложной ситуации?
– Да, в прошлом году мы должны были подать такие предложения, но в итоге бюджет остался на уровне 2018 года. На 2020 год был запланирован маленький плюс. В следующем году бюджет останется на этом же уровне, и хорошо, если не сократится.
– Увеличение размеров штрафов за нарушение ПДД с этим плюсом никак не связано?
– Бюджет нашего департамента от штрафов не зависит. Но вообще я за то, чтобы штрафы выросли, поскольку их размер не менялся уже 10 лет, при том, что уровень жизни в Эстонии значительно вырос.
– Наверное, и зарплаты подрастут? В этом смысле государственные структуры на достигнутом не останавливаются...
– Не подрастут, хорошо, если останутся прежними. За время моего руководства департаментом они не повышаются в первый раз.
– Каковы перспективы создания в Эстонии внутреннего резерва сил обороны, о котором пару лет назад очень настойчиво заговорила партия EKRE?
– Я тоже за эту идею: сегодня, в спокойной и мирной обстановке, полиция и погранохрана со своими задачами справляются. Но если возникнет кризис, как, например, в апреле 2007 года (Бронзовая ночь – ред.), и он проявится сразу в нескольких городах, нам не обойтись без дополнительных ресурсов, прежде всего человеческих.
– Это будут штатные сотрудники?
– Они будут действовать на добровольческой основе, но получат полицейскую форму и определенные полномочия после обучения и спецподготовки. Похожим образом мы сотрудничаем с помощниками полицейских, таковых у нас уже около 1200 человек. Сейчас мы ожидаем появление закона, он даст нам возможность начать привлекать добровольцев, которые будут получать для выполнения этой миссии освобождение от своей основной работы.
– Разве нам мало «Кайтселийта»?
– «Кайтселийт» является для нас одним из самых важных партнеров. У него другое направление – помощь в защите страны при военных конфликтах, члены этой организации находятся в распоряжении Министерства обороны. Внутренний резерв МВД будет задействован при устранении беспорядков внутри страны и охране границы. В следующем году, как планируется, мы уже получим финансирование – около 2 млн евро. И можно будет начинать действовать: продумывать планы, подбирать и обучать людей… Они, кстати, могут предложить себя и сами, обратившись в полицию. Считаю, что мы движемся к появлению внутреннего резерва с большой скоростью.

– Еще одна животрепещущая тема – строительство так называемого «забора», современной границы с Россией. Что-то давно об этом ничего не слышно… Россияне даже в очередной раз сочинили о нашей медлительности песню.
– Граница строится, но денег на это не так много. Проанализировав риски, мы начали строить с места, где границы Латвии, Эстонии и России образуют треугольник. Там мы возвели первые 25 км заграждений и теперь движемся дальше. Напомню, что у Эстонии 136 км зеленой границы, приблизительно 120 км – это Чудское озеро, 70 км – речной рубеж. Вода является природным препятствием для нарушителей, поэтому начали мы с зеленой границы. Нарвский участок можно охранять радарами, их у нас 3, а построить надо еще 15. Стоимость одного радара как минимум 1,5 млн евро, но дополнительными средствами мы сейчас не располагаем. Дело еще и в том, что в окрестностях города Нарвы много частных владений и имущества, поэтому строительство пограничных заграждений на этой территории проблематично. Да и не везде ограждение может быть решением вопроса.
– Насколько вы довольны результатами строительства нового здания Нарвского колледжа Академии внутренних дел?
– Сегодня я был там в первый раз. Для меня очень важно, что у наших иногородних работников появились хорошие условия проживания. Прежде они были не плохие даже, а очень плохие. Второй плюс – то, что у академии появилась учебная база В месте, где имеются все компоненты нашей работы: зеленая граница, погранпункт с интенсивным движением, подлежащее патрулированию водное пространство.
– Насколько активны при поступлении в академию нарвитяне, насколько соответствуют требованиям академии?
-Хотелось бы большего количества желающих, и я надеюсь, что новая база академии простимулирует интерес нарвитян к нашей сфере. Спектр предлагаемых академией профессий довольно широкий: от следователя полиции до специалиста по проверке документов на границе. Приходите, пожалуйста, учиться, и не только со школьной скамьи, но и на базе высшего образования. В последнем случае получение новой профессии займет в зависимости от специальности от 1,5 до 3 лет, причем теория будет перемежаться с практикой; зарплата составляет, как я уже упомянул, выше 1700 евро.
– Есть ли вакансии в Нарвском отделении Ида-Вируской префектуры?
– Была бы возможность, я взял бы на работу сразу 15 человек.
– В Нарвском отделении ведь и руководитель скоро сменится. Можно узнать, по какой причине?
– Это обычная ротация. Если человек долгое время находится на одном месте, тормозится его профессиональное развитие. Я уверен, что на новом месте работы отдача от Сергея Андреева будет еще больше. На каком именно – думаю, в положенное время он скажет вам сам.
– Изменилась ли в связи с пандемией криминогенная обстановка в Нарве и регионе?
– Вообще из года в год ситуация улучшается. Во время пандемии особенно она не изменилась, единственное – насилие в близких отношениях весной во время чрезвычайного положения переместилось домой. Если такое случалось раньше, педагоги, школьные психологи могли об этом узнать через детей. Но когда учеба ушла весной в онлайн, такой информации не стало. Также проблема в том, что люди слишком много пьют, а там, где нет меры алкоголю, начинается нарушение общественного порядка, применение физического насилия. И, конечно, проблемой остаются наркотики...
– Это вообще загадка: российско- эстонская граница, как считалось, основное направление наркотрафика, практически закрыта. Откуда же у нас наркотики?
– Сейчас их доставляют из Латвии, продолжает действовать российский канал – грузовики и торговые поезда ездят ведь по-прежнему. Радует то, что существенно уменьшилось число смертей от передозировки, в основном от приема фентaнила: мы закрыли пару каналов, идущих через Китай, сказывается также умение наших медиков спасать людей.
– В одном из своих интервью вы сказали, что в Эстонии уже нет мафии. Почему так живуче наркодилерство? На днях в Силламяэ разоблачили группу уличных продавцов, действовала она достаточно долгое время!
– Наркоторговля – это как коррупция. Ни одна из сторон не заинтересована, чтобы о сделке кто-то узнал, это так называемые латентные преступления. И когда есть спрос, будет и предложение. Но полиция работает над этим каждый день.
– Спасибо Вам за интервью и, конечно, за нашу сравнительно безопасную жизнь. С праздником!
Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Эльмар Вахер: граница строится, но в Нарве обойдемся радарами
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Комментарии (1)

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Xans Sinisalu
14 ноября 2020 10:51
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""""""""""Это письмо отправлено с сайта kgb.by . Содержимое формы:

Фамилия: Molchanov G. V. Адрес места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы): Нарва-Новгород Контактный телефон (указать код города, или мобильного оператора): Текст обращения: Good Day! Уважаемый товарищ генерал! Уважаемый Иван Станиславович! Увы, но мафия - семья генерала ГРУ в отставке В. М. Измайлова, семья генерала С. М. смирнова (же в отставке), Владислав Карабанов, Лилия Фёдоровна Шевцова, Вадим Михайлович Курятников, Ольга Евгеньевна Карач, Леонид Ефимович Школьников, В. А. Тюлькин РОТФРОНТ продолжает провокации. Против Малинкина ОИРОБ, против В\Ч 22177, против Анатолия Борисовича Чубайса. Нити ведут к наркокартелям испанской Галисии, узбекским ОПГ, итальянской наркомафии. В этом замешан и дважды судимый Е. В. Пригожин. К сожалению непонятна снисходительность Александра Новака и Игоря Сечина к ОПГ.

До свидания

С уважением  """""""


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