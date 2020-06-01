ЕС может договориться о новых ограничениях на поездки в течение двух недель

Дата публикации: Сегодня, 14:57 Просмотрено: 154

Страны Европейского союза попытаются договориться о повышении коэффициента заболеваемости, при котором во время поездок не применяется требование самоизоляции, с 16 до 50 случаев на 100 000 населения.

Вице-канцлер МИД Эстонии Март Волмер сообщил, что он оптимистично настроен по поводу шансов достичь на уровне ЕС договоренности на базе соответствующего предложения Европейской комиссии.

Еврокомиссия предложила на прошлой неделе применять единый подход к ограничениям на передвижение во всех странах Евросоюза и не вводить ограничения при въезде из стран, в которых кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 50 случаев на 100 000 населения.

"Эти рекомендации будут в виде рекомендаций Совета [ЕС], т.е. государства-члены должны сначала сами договориться об их содержании", - сообщил Волмер ERR.

Это означает, что в течение месяца будут идти переговоры о точном содержании предельных показателей, которые будут учитываться. "Мы бы хотели принять эти рекомендации в Совете [ЕС] по общим вопросам 22 сентября, но еще не в Европейском совете, - добавил вице-канцлер МИД. - Посмотрим, как получится. Возможно, что ЕС сделает то, что он делает всегда, т.е. достигнет соглашения и по совершенно невозможным вопросам".

"Я думаю, что многие страны сочтут, что для выхода на общеевропейский подход можно будет немного скорректировать свои цифры", - отметил Волмер.

Кейт Каземетс: предлагается внедрить т.н. "светофорную систему"

По словам главы представительства Еврокомиссии в Эстонии Кейта Каземетса, предложение Еврокомиссии предусматривает внедрение т.н. светофорной системы с использованием трех критериев: общего числа тестов, доли положительных тестов и числа новых случаев заражения за две недели.

Еврокомиссия хочет повысить коэффициент ограничения на поездки до 50

"К настоящему моменту ситуация изменилась по сравнению с началом лета, когда вирус отступил. Если применять уровень в 16 случаев на 100 000 населения, то поездки граждан ЕС были бы возможны только между Латвией (4,8 случая), Финляндией (6,4) и Кипром (10,3). С другой стороны, число попадающих в больницу существенно уменьшилось, и медицинская система по всей Европе хорошо справляется с вирусом. Запасы средств индивидуальной защиты есть", - написал Каземетс на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по предложенной светофорной системе в "зеленую" группу попадали бы страны с кумулятивным числом новых случаев заражения ниже 25 при доле положительных тестов в общем числе тестов меньше 3%. Этому критерию в Европе сейчас соответствуют девять стран.

В "желтой" группе оказались бы страны с числом новых случаев заражения менее 50 при доле положительных тестов меньше 3%. Таких государств в Европе в данный момент насчитывается 20.

Остальные страны попали бы в "красную группу" с требованием самоизоляции после въезда или теста на COVID-19 перед поездкой.

Присоединиться к светофорной системе смогут только те регионы, в которых еженедельно делается не менее 250 тестов на 100 000 населения.

Таави Аас: сначала надо договориться с соседними странами

Министр экономики Таави Аас сообщил ERR, что он поддерживает предложение Еврокомиссии. "Я полностью согласен с этим предложением; путаницы бы стало заметно меньше", - сказал министр.

При этом он отметил, что государства все-таки смогут вводить ограничения самостоятельно. "Сейчас такое время, когда как раз разумно проводить консультации, посмотреть, что делают наши соседи и уже совместно выработать позицию", - добавил Аас.

При этом министр социальных дел Танел Кийк считает соглашение на основе предложение Еврокомиссии не реалистичным.

"Это правда, что с точки зрения удобства было бы разумно иметь общее понимание, в каких случаях самоизоляция обязательна. Разумеется, это очень облегчило бы работу предприятий как в авиации, так и в туризме в целом. Однако, оставаясь реалистом и глядя на карту Европы, где уровень заражения между странами отличается иногда даже не в разы, а в десятки раз, не кажется реалистичным допущение, что договориться о новом едином уровне будет очень просто", - сказал Кийк ERR.

По словам министра, правительство Эстонии пока не обсуждало предложение Еврокомиссии.

ERR, Андрей Крашевский