Внеочередное повышение пенсий должно как минимум покрыть инфляцию

Дата публикации: Сегодня, 14:47 Просмотрено: 123

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас подтвердил ERR, что он намерен дать ход повышению пенсий и в 2021 году. По словам Ратаса, несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышение пенсий как минимум должно покрыть инфляцию.

"Мое желание и цель - дать ход повышению пенсий и в 2021 году, хотя ситуация с COVID-19 заметно усложнила финансовое положение государства", - сказал премьер-министр ERR.

"В следующем году прогнозируется инфляция в 1,4%, и в любом случае она ударит по людям с самыми низкими доходами, включая пенсионеров. Предусмотреть улучшение позиции [пенсионеров] как минимум в аспекте инфляции - пункт для обсуждения", - сообщил Ратас.

"В апреле этого года вступило в силу внеочередное повышение пенсий, благодаря которому средняя пенсия по старости выросла на 45 евро. Это самое большое повышение пенсий за последние 12 лет, причем и предыдущие решения о внеочередном повышении пенсий были приняты при нашем правительстве", - добавил он.

При этом Ратас отметил, что переговоры по государственному бюджету на следующий год начались лишь на прошлой неделе и возможности для повышения пенсий выяснятся в ходе этих переговоров.