Учеба началась в обычном режиме, но к изменениям готовы

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Новый учебный год вступил в свои права! Накануне Дня знаний наш корреспондент задала ряд вопросов, в том числе и о том, как будет организована учеба школьников в этот непростой в плане эпидемиологической обстановки год, заведующей службы образования Отдела культуры нарвской мэрии Ларисе Дегель.



– С наступающим праздником лично вас, Лариса, а также всех ваших коллег по Отделу культуры, всех педагогов и учеников и, конечно же, их родителей. Особенные поздравления родителям первоклассников, для которых только начинается эта увлекательная дорога в мир знаний. кстати, сколько новых школьников сядет за парты 1 сентября?

– Спасибо и взаимные поздравления. Нарвские школы ожидают в этом учебном году приблизительно 500 первоклассников. Эта цифра сравнима с количеством учеников первых классов 2017/2018 (514) и 2018/2019 (498) учебных годов и немного больше цифры прошлого года, когда впервые за парты сели 463 ученика.

– Всех родителей сегодня в первую очередь интересует информация о том, в каком формате (стационарном или дистанционном) начнется учеба в нарвских школах в сентябре?

– Мы предварительно обсудили ситуацию с директорами школ, и по информации, имеющейся на данный момент, все муниципальные школы планируют начинать работу в обычном режиме, но с соблюдением необходимых мер предосторожности: Школы получили от города инструкции, как подготовиться к учебному процессу и как действовать в случае, если ситуация начнет меняться в худшую сторону. Прежде всего школам рекомендовано максимально рассредоточить учащихся, не допускать скопления людей в гардеробе, в коридорах, в столовой. Для этого необходимо сделать определенные изменения в расписании уроков и перемен, возможно, продлить обеденный пере рыв, вместо перемещения по разным кабинетам дети должны находиться в течение учебного дня в одном помещении, по возможности начинать применять в классах, которые к этому готовы, частичное дистанционное обучение и так далее. Город обеспечил школы бесконтактными дезинфекторами, в ближайшем будущем будут сделаны дополнительные заказы средств индивидуальной защиты. Не исключено, что школы в целях безопасности будут ограничивать доступ в здание родителям.

– А какой станет использоваться план в случае ухудшения эпидемиологической обстановки?

– В этом случае мы будем сотрудничать с Департаментом здоровья и выполнять все инструкции и рекомендации. В случае подтверждения диагноза у кого-то из учащихся или работников руководителю школы необходимо незамедлительно поставить в известность Отдел культуры, и тогда отдел совместно с Департаментом здоровья примет решение, продолжит ли школа работу или будет временно переведена на дистанционное обучение, и будет ли это сделано частично или полностью.

– В последнее время много говорится о недостатке педагогических кадров в Эстонии. каких учителей сегодня Нарве не хватает?

– На сегодняшний день вакансии имеются только в Нарвской школе для взрослых, где требуются: педагог-технолог (20 часов в неделю); руководитель проектов (20 часов в неделю); специалист службы поддержки (20 часов в неделю).

Срок остальных представленных в летний период объявлений завершен. Так, например, Пяхклимяэская гимназия искала учителя на класс учащихся с особыми образовательными потребностями в основной школе, 6 школа – учителя географии и учителя английского языка с полной нагрузкой, Кесклиннаская гимназия – учителя английского языка в основной школе и гимназии с полной нагрузкой, Паюская школа – логопеда с нагрузкой 0,5 и помощника учителя с нагрузкой 0,5. Школа для взрослых публиковала также объявление о вакансиях на должность учителя физики с преподаванием на эстонском языке, учителя географии с преподаванием на эстонском языке, учителя обществоведения (на эстонском языке), учителя английского языка и психолога. Как видим, все эти вакансии удалось заполнить.

– Буквально накануне нового учебного года нарвское горсобрание одобрило соглашение с министерством образования о строительстве в городе двух государственных гимназий. Где будут учиться дети тех школ, на базе которых будет осуществляться новое строительство или реновация?

- Действительно, Министерство образования и науки планирует открыть в Нарве две государственные гимназии, в одной из которых обучение будет организовано полностью на эстонском языке и в другой 60 процентов преподавания будет вестись на эстонском и 40 – на русском. Согласно программе упорядочивания школьной сети Кесклиннаская гимназия и Эстонская гимназия будут реновированы и откроются 1 сентября 2023 года как основные муниципальные школы. Этот учебный год – от начала и до его завершения – Эстонская и Кесклиннаская гимназии проведут в своих зданиях.

Наталья СОБОЛЕВА