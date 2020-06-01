Профсоюзы: кто должен оплачивать пребывание в самоизоляции?

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Внезапная вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа, который в последние две недели стал крупнейшим очагом этого заболевания в Эстонии, заставила местные профсоюзы обратиться к правительству: нужны меры, которые защитили бы находящихся в вынужденном простое работников от потери заработка.

«Будут работать неофициально»

Шахта «Эстония», где трудятся около 700 человек, в прошлую пятницу приостановила работу после того, как выяснилось, что 21 человек заболел, а 15 членов их семей и знакомых заразились. Председатель правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Мар на Лукьянова сказала нашему изданию, что хотя работодатель принял решение оплатить этот вынужденный простой, произошедший не по его вине, с точки зрения профсоюзов это неправильно.

Марина Лукьянова:

– Если очаг выявлен, и мы хотим, чтобы в дальнейшем его распространения не было, в этом должно участвовать государство. В этом же никто не виноват, а нагрузка ложится на работников и работодателя. Шахта «Эстония» сидит по домам, очаг большой, и он до сих пор расширяется. Работодатель хочет сохранить работоспособность и здоровье своих людей, но ведь у нас каждый второй или третий связан с шахтами, а значит, речь идет о здоровье всего региона.

Председатель правления профсоюза химиков Юлия Леонтьева сказала нашему изданию, что такая же ситуация, как сейчас в Кохтла-Ярве, может возникнуть в любом городе Эстонии, и уже сейчас надо быть готовыми к ней. Ведь далеко не каждый работодатель в состоянии компенсировать вынужденные простои работникам хотя бы частично. «Если у крупных предприятий еще есть какая-то финансовая «подушка», чтобы самостоятельно оплатить людям простои, то мелкие предприятия, к, примеру, маленький магазин, где из трех продавцов два вынуждены находиться в самоизоляции, вряд ли смогут это сделать. Да и сами идавирусцы не имеют таких финансовых запасов, чтобы пережить две недели без работы. А это означает, что они все равно будут работать – официально или неофициально», – рассуждает профлидер. По ее мнению, и местным самоуправлениям, хотя у них не так много денег, стоило бы подумать о том, чтобы тем людям, которые вынуждены находиться в самоизоляции, компенсировали хотя бы коммунальные расходы.

В законе ничего не предусмотрено

А что делать родителям детей, у которых группу закрыли в связи с подозрением на заражение коронавирусом? Такая ситуация действительно возникла в одном из садов Кохтла-Ярве. Родители должны в течение 10 рабочих дней не водить в садик своих детей. «А куда их деть? Если нет возможности удаленно работать – мама или папа должны взять отпуск за свой счет, потому что маленького ребенка одного дома не оставишь», – рассказывает Юлия Леонтьева. На сегодняшний день вариантов всего два: взять оплаченный отпуск или отпуск за свой счет.

Юлия Леоньтьева:

- Отпуск все же предназначен для того, чтобы человек полноценно отдохнул, а не для того, чтобы он сидел безвылазно дома. Можно взять отпуск за свой счет, но тогда серьезно пострадает общий бюджет семьи. Поэтому государство должно предусмотреть такую меру, как оплату вынужденных простоев работника, находящегося в самоизоляции. Это не проблема какого-то конкретного работника или работодателя, это проблема государственного уровня – предотвратить распространение вируса.

Опять же, когда человек сидит дома за свой счет – какое у него может быть чувство ответственности? Другое дело, если он знает, что ему заплатили за это, компенсировали самоизоляцию – тогда и спросить с него можно, если что.

Янек Пахка, юрист профсоюза химиков, сказал нашему изданию, что в существующем законодательстве не предусмотрено никакой компенсации на случай самоизоляции.

Янек Пахка:

- Есть 38 статья Закона о трудовом договоре, согласно которой работодатель сохраняет за работником заработную плату, если он отсутствует на работе по уважительной причине в течение разумного времени. Но две недели или даже одна вряд ли могут считаться разумным временем для работодателя. Тут как раз государство должно вмешаться. Например, в Финляндии в такой ситуации можно взять «бес- платный отпуск», который оплачивает Касса по безработице в размере 60 процентов.

– Больничный – с первого дня

- Центральный союз профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) в связи с последними событиями опубликовал официальный пресс-релиз: по мнению профсоюзников, неразбериха с оплатой за самоизоляцию и дни ухода за больными могут вызвать распространение коронавируса. Эти вопросы профсоюзы обсуждали в конце прошлой недели на встрече с министром социальных дел Танелем Кийком.

- Также одной из важнейших тем повестки дня была оплата первых дней больничного листа, когда работники, сдавшие тест, должны бы находиться дома и ждать его результатов, но на практике отправляются на работу – а это могут быть в том числе работники магазинов и больниц, контактирующие с большим количеством людей.

«Разговор был очень серьезный, и министр Танель Кийк обещал, что обсудит эти проблемы с правительством. Он поддерживает идею компенсации первого, второго и третьего дней больничного. Также он получил ясный обзор форм и причин самоизоляции. Мы очень надеемся, что эти вопросы можно будет быстро решить, потому что вирус тоже быстро действует», – охарактеризовал итоги переговоров глава ЦСПЭ Пеэп Петерсон, передает rus.err.

Наша справка

По состоянию на 1 сентября зафиксировано 4 очага коронавируса в Ида-Вирумаа:

Шахта «Эстония» (54 заболев- ших), йыхвиский бар Jõhvi Kelder (15 заболевших), шахта «Ойямаа» (8 заболевших) и так называемый «Очаг Объединенного королевства»), возникший после того, как житель Великобритании приехал в Эстонию навестить родных. С ним связано 12 заболевших. Под наблюдением Департамента здоровья сейчас находится свыше 750 человек, из 98 – больны.

Источник: Департамент здоровья

Ирина ТОКАРЕВА