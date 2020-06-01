Ограничение ночной продажи алкоголя было незаконным

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По оценке канцлера права Юлле Мадизе, установленное пять дней назад ограничение не было законным.

Полиция ограничила ночную продажу алкоголя, помимо Тартумаа и Ида-Вирумаа, в Харьюмаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа.

Распоряжением Пыхьяского префекта от 28 августа розничная продажа алкоголя с 29 августа запрещается в Харьюмаа с 23:00 до 06:00. Ограничение будет действовать до изменения распоряжения, но, по первоначальной оценке, это краткосрочный запрет, продолжительность которого во многом будет зависеть от отношения самих людей, а также от их поведения и выполнения требования рассредоточения.

"Вступление в силу этого распоряжение не было законным. Подобное распоряжение, которое было опубликовано только в СМИ, а не доставлено лично торговцам алкоголем, может вступить самое раннее через 10 после обнародования. Таким образом, ограничение не могло вступить в силу 29 августа. Сообщила об этой проблеме Департаменту полиции и погранохраны, и, как известно, ведомство начало оповещать об этом распоряжении розничных торговцев алкоголем", - сказала Юлле Мадизе.

Как отмечает канцлер права, ограничение на продажу алкоголя по-прежнему не распространяется на тех продавцов, которым распоряжение не было доставлено.

По словам Мадизе, те, кто считают, что распоряжение префекта нарушило их права или деятельность Департамента полиции и погранохраны причинила им ущерб, могут представить жалобу в административный суд.

ERR