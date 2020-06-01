В центре внимания / ЗдравоохранениеИзменения при обращении за медицинской помощью в Нарвскую больницу
Дата публикации: Сегодня, 10:56 Просмотрено: 21
Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше внимание на изменения при обращении за медицинской помощью в Нарвскую больницу с 01 сентября 2020.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе Ида-Вирумаа, Наврская больница вводит ограничения для защиты пациентов и сотрудников больницы.
С 01.09 во всех отделениях больницы действует общий запрет на посещение. Для получения разрешения в порядке исключения, необходимо обратиться к лечащему врачу пациента.
Пациенты и их сопровождающие лица, входящие в здания больницы (Haigla 1, Haigla 5, Vestervalli 15) должны обработать руки антисептиком и носить маску на протяжении всего пребывания в помещениях учреждения.
Маску можно получить:
У сотрудников гардероба, в инфо-пункте или в регистратуре, при обращении в отделения, расположенные по адресу Хайгла 1;
По адресу Хайгла 5 – на сестринском посту или в кабинете приема;
В регистратуре поликлиники по адресу Вестервалли 15.
Также, маску Вам может выдать медицинский работник, к которому вы обратились за помощью непосредственно в кабинете.
Передача посылок для пациентов во все отделения стационара передаются работнику инфо-пункта по адресу Хайгла 1.
NB! При входе в кабинет приема врача или сестры, при входе в кабинете диагностики и исследований известите сотрудников:
• если ли у Вас есть температура выше 37,8° C
• если у Вас один из следующих симптомов: кашель, одышка, боли в горле
• если у Вас был контакт в последние 14 дней с COVID-19 больным.
• если Вы приехали из стран зоны риска (более 16 случаев заболевания COVID на 100 000 жителей).
Но самый надежный вариант при наличии повышенной температуры – остаться дома и связаться с семейным врачом.
Мы постоянно следим за эпидемиологической ситуацией в стране и в городе и будем держать вас в курсе изменений.
Будьте уверены, мы заботимся о наших пациентах и проводим дезинфекцию всех поверхностей после каждого пациента.
Обратите внимание, что на плановое лечение и на плановые процедуры, мы возьмем пациентов без симптомов острых респираторных заболеваний
(это требование не распространяется на экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций).
Администрация Нарвской больницы