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Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше внимание на изменения при обращении за медицинской помощью в Нарвскую больницу с 01 сентября 2020.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе Ида-Вирумаа, Наврская больница вводит ограничения для защиты пациентов и сотрудников больницы.

С 01.09 во всех отделениях больницы действует общий запрет на посещение. Для получения разрешения в порядке исключения, необходимо обратиться к лечащему врачу пациента.

Пациенты и их сопровождающие лица, входящие в здания больницы (Haigla 1, Haigla 5, Vestervalli 15) должны обработать руки антисептиком и носить маску на протяжении всего пребывания в помещениях учреждения.

Маску можно получить:

У сотрудников гардероба, в инфо-пункте или в регистратуре, при обращении в отделения, расположенные по адресу Хайгла 1;

По адресу Хайгла 5 – на сестринском посту или в кабинете приема;

В регистратуре поликлиники по адресу Вестервалли 15.

Также, маску Вам может выдать медицинский работник, к которому вы обратились за помощью непосредственно в кабинете.

Передача посылок для пациентов во все отделения стационара передаются работнику инфо-пункта по адресу Хайгла 1.

NB! При входе в кабинет приема врача или сестры, при входе в кабинете диагностики и исследований известите сотрудников:

• если ли у Вас есть температура выше 37,8° C

• если у Вас один из следующих симптомов: кашель, одышка, боли в горле

• если у Вас был контакт в последние 14 дней с COVID-19 больным.

• если Вы приехали из стран зоны риска (более 16 случаев заболевания COVID на 100 000 жителей).

Но самый надежный вариант при наличии повышенной температуры – остаться дома и связаться с семейным врачом.

Мы постоянно следим за эпидемиологической ситуацией в стране и в городе и будем держать вас в курсе изменений.

Будьте уверены, мы заботимся о наших пациентах и проводим дезинфекцию всех поверхностей после каждого пациента.

Обратите внимание, что на плановое лечение и на плановые процедуры, мы возьмем пациентов без симптомов острых респираторных заболеваний

(это требование не распространяется на экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций).

Администрация Нарвской больницы