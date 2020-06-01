Премьер-министр Юри Ратас перенес операцию

В центре внимания / РеспубликаПремьер-министр Юри Ратас перенес операцию
Дата публикации: Сегодня, 10:26 Просмотрено: 72
Премьер-министр Юри Ратас находится в больнице после операции, которую он перенес в понедельник в Северо-Эстонской региональной больнице.
По сообщению врачей Северо-Эстонской региональной больницы, состояние здоровья премьер-министра улучшается и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. Операцию провели из-за воспаления в кишечнике.
«Я хочу поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за быстрые действия и профессионально проделанную работу», - сказал Ратас.
В соответствии с порядком замещения министров обязанности премьер-министра до возвращения на работу исполняет министр финансов Мартин Хельме.