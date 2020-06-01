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В центре внимания / Дежурный по городуКвартиры Пеньковского выставлены на торги

Дата публикации: Сегодня, 16:46 Просмотрено: 170

На сайте oksjoikeskus.ee появились объявления о продаже с торгов двух квартир, принадлежавших обанкротившемуся предприятию PI Engineering , принадлежавшему немецкому бизнесмену Мирославу Пеньковскому.

Обе квартиры находятся в центре города. Одна из них, трехкомнатная, находится в нарвской двенадцатиэтажке на улице Пушкина, вторая из семи комнат общей площадью 242 квадратных метра, на Мальми, 4 и занимает целый этаж. Квартира состоит из трех больших комнат, трех маленьких спален, ванной комнаты, туалета, кухни и коридора с двумя входами. Начальная стоимость — 125 тысяч евро, однако недвижимость обременена тремя ипотеками — ипотеки в сумме 2, 86 миллиона евро и 910 тысяч евро в пользу Luminor Bank AS и иотека в размере 453 тысяч евро в пользу государства (Налогово-Таможенного департамента).Торги состоятся 15-17 сентября.

Банкротный управлящий PI Engineering сказала нашему изданию, что в случае продажи квартир, ипотечные обязательства не перейдут на новых владельцев квартир, ипотека с недвижимости будет снята. Однако на вопрос, есть ли у обанкротившейся фирмы другое имущество кроме двух квартир, чтобы покрыть долги перед кредиторами банкротный управляющий отвечать не стала, пояснив что не вправе делиться такой информацией
Ирина ТОКАРЕВА

Квартиры Пеньковского выставлены на торги
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