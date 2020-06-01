Квартиры Пеньковского выставлены на торги

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На сайте oksjoikeskus.ee появились объявления о продаже с торгов двух квартир, принадлежавших обанкротившемуся предприятию PI Engineering , принадлежавшему немецкому бизнесмену Мирославу Пеньковскому.

Обе квартиры находятся в центре города. Одна из них, трехкомнатная, находится в нарвской двенадцатиэтажке на улице Пушкина, вторая из семи комнат общей площадью 242 квадратных метра, на Мальми, 4 и занимает целый этаж. Квартира состоит из трех больших комнат, трех маленьких спален, ванной комнаты, туалета, кухни и коридора с двумя входами. Начальная стоимость — 125 тысяч евро, однако недвижимость обременена тремя ипотеками — ипотеки в сумме 2, 86 миллиона евро и 910 тысяч евро в пользу Luminor Bank AS и иотека в размере 453 тысяч евро в пользу государства (Налогово-Таможенного департамента).Торги состоятся 15-17 сентября.

Банкротный управлящий PI Engineering сказала нашему изданию, что в случае продажи квартир, ипотечные обязательства не перейдут на новых владельцев квартир, ипотека с недвижимости будет снята. Однако на вопрос, есть ли у обанкротившейся фирмы другое имущество кроме двух квартир, чтобы покрыть долги перед кредиторами банкротный управляющий отвечать не стала, пояснив что не вправе делиться такой информацией

Ирина ТОКАРЕВА