Продолжительность жизни в Эстонии возросла

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По данным Департамента статистики, в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила у мужчин 74,4 года и у женщин – 82,8 года. У представителей обоих полов этот показатель увеличился, у мужчин – немного больше. В здоровом состоянии мужчины проживают 54,1 года и женщины – 57,6 лет.

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента статистики. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Этель Маазинг, количество проживаемых в здоровом состоянии лет жизни в сравнении с прошлым годом увеличилось, и это положительное изменение было заметно прежде всего в сельских регионах.

«По сравнению с 2018 годом, когда показатель ожидаемой здоровой жизни упал до уровня десятилетней давности, в прошлом году продолжительность здоровой жизни в Эстонии выросла как у мужчин, так и у женщин. Мужчины проживают в здоровом состоянии 72,7% своей жизни, а женщины – 70%», – добавила Маазинг.

Последние двадцать лет ожидаемая продолжительность жизни демонстрировала тенденцию роста. У женщин она росла в прошлом году медленнее (треть года), чем у мужчин (полгода). Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин на сегодня достигла уровня, который наблюдался у женщин в 1995 году. Самая небольшая разница (восемь лет) в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами отмечается у людей с высшим образованием.

По сравнению с периодом десятилетней давности, продолжительность жизни у мужчин увеличилась на три с половиной года и у женщин – немногим более двух лет. «В то время прогнозировали, что женщины будут жить почти на 10 лет дольше мужчин, но на сегодня эта разница сократилась до восьми с половиной лет. При этом как мужчины, так и женщины проживают здоровыми столько же лет своей жизни, что и 10 лет назад. За эти годы картина менялась как в сторону увеличения, так и уменьшения, однако в долгосрочной перспективе этот показатель оставался стабильным», – пояснила Маазинг.

По данным 2018 года, в Европе средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин составила 83,6 года и у мужчин – 78,3 лет. Самой высокой ожидаемая продолжительность жизни у женщин была в Испании (86,3) и самой низкой – в Сербии (78,4). У мужчин этот показатель был наиболее высоким в Швейцарии (81,9) и самым низким – в Латвии (70,1).

На фоне среднего по Евросоюзу показатель у мужчин Эстонии ниже – их ожидаемая продолжительность жизни короче более чем на четыре года, а у женщин уступает примерно год среднему по ЕС. Показатель ожидаемой здоровой жизни был самым высоким у женщин на Мальте (73,4) и самым низким – в Латвии (53,7), а у мужчин был самым высоким в Швеции (73,7) и самым низким – также в Латвии (51). С учетом среднего по Евросоюзу, показатель у мужчин Эстонии хуже, чем у женщин: они живут здоровыми на 10 лет меньше. У женщин показатель уступает среднему по ЕС на восемь лет.

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются окружающая среда, доступность услуг здравоохранения, безопасность труда, уровень жизни и сознательное отношение к своему здоровью.

Более короткая продолжительность жизни у мужчин обусловлена их большей склонностью к риску, а также физически тяжелой и вредной для здоровья работой. Среди мужчин также больше тех, кто имеет вредные для здоровья привычки – курение и употребление алкоголя.