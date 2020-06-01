В Нарве начнут учиться 1 сентября, но с соблюдением мер безопасности

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В Нарве намерены начать учебный год, как обычно, 1 сентября, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности.



"Если много будет параллелей, первоклассников, например, то их разведут на разное время. Если детей будет не очень много, то в любом случае состоится разговор с родителями, чтобы по возможности не приводили всех членов своей семьи на это торжество, а ограничились маленьким представительством от каждой семьи", - заявил в интервью "Актуальной камере" мэр Нарвы Алексей Евграфов.

С учетом роста числа зараженных вирусом COVID-19 в Ида-Вирумаа, Нарва пока остается сравнительно чистым в этом плане городом, но местные власти готовятся к возможному возникновению вирусной опасности.

"С нашей стороны сейчас разрабатывается руководство к действию, чтобы все школы однозначно понимали как действовать и вести себя в той или иной ситуации. 1 сентября это руководство будет выдано каждому директору. И, соответственно, у каждого директора уже будет четкое понимание, как себя вести", - подчеркнул Евграфов.

Также к началу учебного года горуправа Нарвы оснастила все школы бесконтактными электронными дезинфекторами.

ERR