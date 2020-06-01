Академическая гребля. У нарвских гребцов - медали во всех категориях

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22-23 августа 2020 в Вильянди прошёл чемпионат Эстонии по академической гребле по классу U19 и U23.

Михаил Куштейн, лодка одиночка – I место

Результаты команды спортивной школы Энергия таковы:

Лодки-одиночки - Даниил Светланов – I место, Михаил Куштейн - I место, Эдвард Скривел - II место, Владислава Дейснер – 4 место, Полина Нечаева – 5 место.

Даниил Светланов и Алексей Никитин, лодка-двойка - I место

Лодки-двойки - Михаил Нечаев, Игнат Гончаров - I место, Эдвард Скривел, Даниил Гулов - II место, Ульяна Сафонова, Елизавета Петрова - I место, Михаил Нечаев, Михаил Куштейн - II место, Даниил Светланов, Алексей Никитин - I место, Елизавета Петрова, Ульяна Сафонова - II место.

Лодки-четверки - Иван Алексеев, Антон Кашурников, Алексей Никитин, Даниил Светланов - II место, Алина Байкова, Влада Дейснер, Елизавета Петрова, Ульяна Сафонова - III место.

Тренеры: Валерий Осмокеску, Сергей Глушко, Татьяна Дубинко.