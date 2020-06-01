«Справедливый переход» Ида-Вирумаа обсудят в Нарвском колледже с чиновниками и учеными

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Сколько денег и на что может получить Нарва в рамках программы «справедливого перехода»? Этим вопросом задались многие горожане после того, как неделю назад Министерство экономики и коммуникаций, а также Союз самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) объявили о сборе идей от населения, в рамках которого любой из нас может предложить свой проект, который поможет региону выжить после отказа от сланцевой энергетики.

Идеи разные нужны

Как мы уже писали, 27 августа в Нарвском колледже состоится открытое обсуждение этой темы (предварительно необходимо зарегистрироваться), в ходе которого выступят представители министерств экономики, финансов, окружающией среды, ученые, сотрудники департамента предпринимательства, Социального департамента и Кассы страхования от безработицы. О чем пойдет речь, поинтересовалось наше издание у одного из организаторов этого мерприятия, советника по развитию IVOL Харди Мурула.

«В первом блоке будет обсуждение, какие варианты развития могут принести наибольшую пользу Ида-Вирумаа, а во второй части того же дня вместе с учеными обсудим возможные фокусы, ключевые моменты этого перехода», - пояснил Мурула.

Каких идей ждет от населения Союз самоуправлений? Могут ли они быть связаны с развитием городской инфраструктуры или же во внимание примут только идеи, связанные с созданием новых предприятий и рабочих мест? «Все хорошие идеи важны, но фокус у нас, конечно, направлен на предпринимательство. Однако если полученные идеи и не совпадут с целями справедливого перехода, мы все равно будем иметь их в виду и постараемся использовать в рамках других начинаний», - ответил Харди Мурула.

Насколько полученные от населения идеи повлияют на конечный план перехода? К примеру, если тысяч десять нарвитян в рамках сбора идей заявят, что под Нарвой необходимо построить завод по производству ветряков или же завод по сбору СO2 и агрокомплекс, означает ли это, что данные объекты действительно будут построены? «Министерство экономики и Союз самоуправлений само не будет строить заводы, но мы можем определить фокусные пункты плана перехода, а для этого необходимо знать, чего хотят местные жители. И это, повторю, те идеи, с которыми мы обязательно будем считаться, даже если программу справедливого перехода они не войдут», - пояснил советник по развитию.

Безвозмездно - 340 миллионов

Сколько все же денег получит Ида-Вирумаа на справедливый переход, и почему сумма, которую называют различные источники, так сильно колеблется? Если первоначально шла речь о поддержке в размере свыше полутора миллиардов евро, то в последнее время говорят о 340 миллионах евро. На этот вопрос мы попросили ответить ида-вирумааского советника министерства экономики и коммуникаций Тармо Таммисте, в чью компетенцию также входят и вопросы справедливого перехода.

Тармо Таммисте:

- В целом пока в этом вопросе действительно мало конкретики, информация так часто меняется, что буквально каждый день появляется что-то новое. Сейчас в первую очередь рассматриваются глобальные вещи, которые касаются всего общества. Ясно, что сжигание фоссильного топлива должно уйти, но не сразу, и основная задача - осуществить справедливый переход в разумные сроки и как можно более безболезненно.

340 миллионов евро - это те деньги, которые будут выделены Эстонии безвозмездно, а полтора миллиарда, это сумма, в которую входят различные кредиты, самофинансирование, которое будет больше, чем планировалось ранее - может быть, 35 или больше процентов, сейчас пока это четко не установлено.Так что обе названные вами суммы правильные. В конкретные проекты свою долю самофинансирования должны будут внести местные самоуправления, если речь идет об улучшении городской инфраструктуры или же предприятия, такие, как Eesti Energia, если инвестиции пойдут на развитие или создание новых производств. Важно отметить, что если вначале программа справедливого перехода включала в себя только экономические вопросы, то сейчас туда добавлена и сфера образования, и социальная сфера - там есть все. Поддержка может быть выделена на улучшение городского транспорта, продолжение проектов велосипедных дорожек, финансирование водоканала, замену устаревшего газового оборудования в жилых домах.

Скростной поезд и новые университеты

Депутат Рийгикогу и Нарвского городского собрания Катри Райк одной из первых заговорила о том, что Нарве необходимо внести в свой план развития масштабные идеи, которые вписались бы в программу справедливого перехода. Мы попросили Катри Райк назвать собственные идеи, которые могли бы помочь сохранить жизнь в регионе и в Нарве.

Катри Райк:

- Недавно департамент статистики провел исследование, которое показало, что нарвитян больше всего беспокоят три вещи: нехватка рабочих мест, проблемы с медицинским обслуживанием и то, что в городе не самая благоприятная среда для молодых семей. Мы видим, что сланцевая энергетика постепенно уходит, нужны альтернативные идеи, но пока на уровне города, в городской программе развития таких идей нет.

У меня таких любимых идей три. Во-первых, это скоростное железнодорожное сообщение между Нарвой и Таллинном, которое позволило бы местным жителям добираться до столицы за час. Это позволило бы местным жителям, которые не могут найти здесь работу, работать в Таллинне, а жить в Нарве. Это государственная задача, которую нужно решать в любом случае, независимо от того, войдет ли она в программу справедливого перехода или же будет финансироваться из других источников.

Вторая важная вещь - это создание международной академии инфотехнологий в Нарве в сотрудничестве с Тартуским и Таллиннским техническим университетами. Эта академия привела бы в Нарву много молодежи, в том числе и международной. В перспективе эта идея способствовала бы развитию здесь предпринимательства нового типа. Эта идея не моя, она принадлежит одному эстонскому банкиру, но лучше идеи я не слышала.

И, наконец, третья идея, о которой тоже говорят многие местные активисты, - создание в Нарве народного университета, где могли бы учиться люди любого возраста, от детей до людей среднего и старшего возраста. К примеру, я, как политик, с удовольствием обучилась бы современным навыкам работы в Фейсбуке, которые помогли бы мне в работе. Этот университет ни в коем случае не дублировал бы уже существующие учебные заведения и не выдавал бы дипломов, но обучал бы людей различным современным навыкам. Все мои любимые идеи разные, в том числе и в плане денег, например, идея народного университета не требует миллионного финансирования. Но все они реальные и осуществимые.

Ирина ТОКАРЕВА

Наша справка:

Семинар «Обсуждение справедливого перехода Ида-Вирумаа», организованный Союзом местных самоуправлений Ида-Вирумаа, состоится в Нарвском колледже 27 августа и будет состоять из двух блоков:

«Энергетика» (9.00-13.00) и «Предпринимательство, рынок труда, навыки, научная деятельность и развитие» ( 14.00 -18.00) Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке https://www.rahandusministeerium.ee/et/ida-virumaa-oiglase-ulemineku-arutelud.