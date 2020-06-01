Добавились три позитивных результата тестов на коронавирус. Одна смерть. Все - в Ида-Вирумаа

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За сутки в Эстонии проанализированы 320 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились три позитивных результата, сообщил в понедельник утром департамент здоровья.

По данным регистра народонаселения, все три позитивных результата теста получены в Ида-Вирумаа. В одном случае это заражение через близкие контакты с инфицированным в очаге шахты Estonia, два других источника заражения устанавливаются.

В Ида-Вирумаа отношение к двум очагам заражения имеют почти 30 случаев заболевания. К так называемому йыхвискому очагу Kelder к понедельнику имеют отношение заражения девять посетителей бара, двое из которых - работники шахты Estonia. Всего к очагу Kelder имеют отношение 15 человек, шестеро из которых — члены семьи и знакомые тех, кто посещал бар.

На шахте Estonia в общей сложности заразились 13 работников, первые двое из них посещали развлекательный центр Kelder в Йыхви. Еще среди заболевших восемь членов семей и знакомые работников шахты. Поскольку двоих заболевших из-за очага в Kelder причисляются предположительно к очагу Kelder, с очагом шахты Estonia связываются 19 случаев заражений.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 11 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Из больниц никто не выписан, установлены два новых случаев заболевания.

В Ида-Вирума скончалась находившаяся на больничном лечении 76-летняя женщина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

По состоянию на утро понедельника выздоровели 2025 человек, у 1543 из них история болезни закрыта, у 482 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из этих людей не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы. Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 8,9 на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано почти 141 000 первичных тестов, из них 2275 дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.