«Летние Дни в Нарве» 29-30 августа по всему городу!

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29-30 августа в Нарве на разных площадках города пройдёт серия самых разноплановых мероприятий под общим названием «Летние Дни в Нарве».

Это совершенно новое событие, в программе которого спортивные, культурные, молодежные и другие мероприятия для самых разных интересов и возрастов. Мероприятия пройдут в Нарвском порту, Нарвском замке, променаде, Липовой ямке, на спортивных и других площадках города. Ярким украшением «Летних Дней» станет «Праздник для всей семьи» в новом, прекрасном парке EV100 и прилегающей территории Нарвского Спортивного Центра.

В программе: открытие парка, выступление музыкальных групп, автошоу с участием лучших автогонщиков Эстонии, развлечения и мастерские, бесплатные батуты для детей и многое другое.

Вход на все мероприятия свободный.

Проведем последние выходные лета весело и интересно!

Уважаемые гости мероприятий!

Для ограничения и профилактики распространения коронавируса рекомендуем сохранять безопасную дистанцию.

Людей, которые ощущают недомогание или людей, находящихся в группе риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями) по возможности, просим воздержаться от посещения мероприятий.