В центре внимания / Праздник«Летние Дни в Нарве» 29-30 августа по всему городу!
Дата публикации: Сегодня, 14:41 Просмотрено: 127
29-30 августа в Нарве на разных площадках города пройдёт серия самых разноплановых мероприятий под общим названием «Летние Дни в Нарве».
Это совершенно новое событие, в программе которого спортивные, культурные, молодежные и другие мероприятия для самых разных интересов и возрастов. Мероприятия пройдут в Нарвском порту, Нарвском замке, променаде, Липовой ямке, на спортивных и других площадках города. Ярким украшением «Летних Дней» станет «Праздник для всей семьи» в новом, прекрасном парке EV100 и прилегающей территории Нарвского Спортивного Центра.
В программе: открытие парка, выступление музыкальных групп, автошоу с участием лучших автогонщиков Эстонии, развлечения и мастерские, бесплатные батуты для детей и многое другое.
Вход на все мероприятия свободный.
Проведем последние выходные лета весело и интересно!
Уважаемые гости мероприятий!
Для ограничения и профилактики распространения коронавируса рекомендуем сохранять безопасную дистанцию.
Людей, которые ощущают недомогание или людей, находящихся в группе риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями) по возможности, просим воздержаться от посещения мероприятий.