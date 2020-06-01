Возможно введение регистрации при походах в театр, кино или ресторан

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Государство изучает возможности персонификации походов в рестораны, театры и на вечеринки, чтобы в случае обнаружения очагов заболевания коронавирусом Департамент здоровья мог оперативнее связаться с людьми.



Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе рассказала газете Eesti Päevaleht, что Департаменту здоровья важно знать, кто контактировал с человеком в случае заражения во время театрального представления или другого публичного мероприятия. Чем быстрее удастся связаться с людьми, тем быстрее они смогут поменять свой распорядок на следующие две недели и пройти тест на коронавирус при появлении симптомов.

Она отметила, что подобные меры приняты уже в нескольких странах: на концертах, в театрах и ресторанах данные посетителей записываются и хранятся в течение определенного срока.

Йессе подчеркнула, что если государство захочет сделать такие меры обязательными, то потребуется изменить законы, но, по ее оценке, есть альтернативы.

"Мы сейчас заговорили о том, чтобы у Департамента здоровья было право обращаться не только к населению, но и к предприятиям и учреждением, которые его обслуживают. Изучаем юридические возможности", – пояснила вице-канцлер, добавив, что речь идет о намерении по возможности избежать общих ограничений.