Самоизоляция с понедельника требуется прибывающим в Эстонию из 24 стран

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С понедельника 24 августа оставаться две недели в карантине должны люди, прибывающие в Эстонию из 24 стран Европы.

Исходя из уровня заражения коронавирусом, с 24 августа действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Великобритании, Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии, Андорры, Португалии, Испании, Хорватии, Бельгии, Монако, Чехии, Франции, Мальты, Австрии, Швейцарии, Исландии, Польши, Нидерландов и Сан-Марино, Греции, Дании, Кипра и Ирландии, напомнил BNS пресс-секретарь МИД Эстонии.

Ограничение свободы передвижения с наступающей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию из Словении, Германии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

По прибытии в Эстонию с понедельника ограничить свободу передвижения на 14 дней нужно пассажирам из Австралии. Ограничения свободы передвижения не распространяются на прибывающих в Эстонию из Грузии, Японии, Канады, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел призывает избегать поездок, за исключением европейских стран, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных и относительно которых нет ограничений на свободу передвижения.

Ситуация в странах может быстро меняться, поэтому МИД просит учитывать это перед тем, как отправиться в поездку.

Ограничение свободы передвижения означает, что человек может покинуть свое место жительства или постоянное место жительства в течение четырнадцати календарных дней с момента прибытия в Эстонию только по приказу медицинского работника или сотрудника полиции или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, или покупки продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.

Ограничение свободы передвижения означает, что человек может покинуть место жительства или постоянного проживания в течение четырнадцати календарных дней с момента прибытия в Эстонию только по распоряжению медицинского работника или сотрудника полиции или в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, или для покупки продуктов питания, основных товаров и лекарств.