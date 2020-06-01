С субботы в Ида-Вирумаа ограничена ночная продажа алкоголя

Дата публикации: Вчера, 21:24 Просмотрено: 75

С субботы, 22 августа, для предотвращения распространения коронавируса полиция ограничивает в Ида-Вируском уезде продажу алкоголя ночью.

Запрет на розничную продажу алкоголя в увеселительных заведениях и местах общественного питания действует с 23 часов вечера до 6 часов утра, передает Идаская префектура.

Ограничение установлено на две недели. Необходимость ограничения будет оцениваться Департаментом полиции и погранохраны в сотрудничестве с Департаментом здоровья один раз в неделю.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, ограничение установлено для защиты здоровья населения и общественного порядка.

"В последние дни в Ида-Вирумаа резко выросло число зараженных коронавирyсом людей, и число заболевших достигло 26 человек на 100 000 жителей. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению заболевания, мы временно запрещаем продажу алкогольных напитков в местах общепита и развлекательных учреждениях. Чтобы остановить вирус, важны действия каждого. Я призываю всех вести себя ответственно и сделать все от себя зависящее, чтобы защитить о заражения себя и других", - сказал Крууп.

За соблюдением распоряжения будет следить местное самоуправление в сотрудничестве с полицией и Департаментом здоровья. Ранее подобное ограничение было введено в Тартуском уезде.

Юри Ратас: Алкоголь способствует рискованному поведению и распространению COVID-19

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что поддерживает введение ночного ограничения на продажу алкоголя в уезде Ида-Вирумаа.

"Очаги заражения в Ида-Вирумаа подтверждают обстоятельство, на которое ученые обращали внимание в раньше: COVID-19 - это, так сказать, болезнь вечеринок. Много людей, собравшихся вместе в закрытом помещении, создают особенно благоприятные условия для распространения вируса. Алкоголь, к сожалению, способствует рискованному поведению и распространению COVID-19, - сказал Ратас. - На примере Тартуского уезда мы видим, что после введения ограничения на продажу алкоголя число заразившихся в уезде уменьшилось"

"Вводя запрет на ночную продажу алкоголя, мы хотим пресечь распространение в развлекательных заведениях Ида-Вирумаа опасного вируса. А люди по всей Эстонии, участвующие в вечеринках, должны помнить о том, что и от их поведения зависят жизни и здоровье окружающих. На сегодня нам удалось предотвратить новую волну распространения вируса в группах риска. Как государство, так и каждый отдельно взятый человек должны прилагать усилия к тому, чтобы так и оставалось", - подчеркнул глава правительства.

В Ида-Вирумаа возникло два очага заболевания, один из которых связан с баром Jõhvi Kelder. Всего в Ида-Вирумаа в течение последних 14 дней добавилось 36 новых случаев заболевания. По состоянию на утро, в Ида-Вирумаа на 100 000 жителей приходится 26 зараженных, что является самым высоким показателем среди всех уездов Эстонии.

Через Google Play и App Store можно загрузить для защиты своего здоровья и здоровья окружающих приложение HOIA. Оно поможет конфиденциально и безопасно узнать о близком контакте с заболевшим COVID-19, что позволит держать количество заразившихся в Эстонии на как можно более низком уровне.

ERR