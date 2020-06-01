"Левадия" обыграла нарвский "Транс"

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В пятницу, 21 августа, стартовал 18-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Таллиннская "Левадия" в родных стенах обыграла нарвский "Транс" со счетом 3:0.

На девятой минуте Роберт Кирсс вывел "Левадию" вперед. На 59-й минуте камерунец Гандо удвоил преимущество бело-зеленых. А на 84-й минуте Дмитрий Круглов установил окончательный результат.

"Левадия" набрала 32 очка и занимает четвертое место. Подопечных Владимира Васильева опережают "Флора" (46), "Нымме Калью" (35) и "Пайде" (33), которые провели на матч меньше.

"Транс" с 19 баллами находится на шестой позиции.

Три поединка 18-го тура пройдут в субботу: "Тулевик" - "Нымме Калью", "Калев" - "Таммека", "Курессааре" - "Пайде".

Завершится тур в воскресенье матчем "Легион" - "Флора".

ERR