Керсти Кальюлайд может побороться за пост генсека ОЭСР с зарплатой в 19 000 евро

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд может выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который станет вакантным летом 2021 года.

Полномочия Керсти Кальюлайд на посту главы государства истекают осенью будущего года. Учитывая нынешнюю политическую реальность, маловероятно, что ей удастся сохранить за собой президентское кресло еще на один срок, сообщил в пятницу портал новостей вещания ERR.ee.

Несколько источников сообщили ERR, что президент Эстонии может баллотироваться на пост генерального секретаря ОЭСР, который будет освобожден следующим летом, и в настоящее время проводится серьезная предварительная работа для оценки возможностей.

По данным ERR, премьер-министр Юри Ратас уже общался с несколькими главами государств, чтобы заручиться поддержкой кандидатуры Кальюлайд.

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил, что Керсти Кальюлайд дала согласие на обсуждение своей кандидатуры на предмет того, насколько она подходит для этой должности.

Процесс отбора генерального секретаря ОЭСР начался 1 августа. Страны-члены ОЭСР смогут выдвигать своих кандидатов с 1 сентября. Процесс выдвижения кандидатов продлится до конца октября, после чего состоятся собеседования и консультации.

Следующий генеральный секретарь будет избран странами-членами ОЭСР сроком на пять лет. Он вступит в должность 1 июня 2021 года.

Бывший министр финансов Мексики Анхель Гурриа, занимавший пост генерального секретаря ОЭСР в течение последних 14 лет с июня 2006 года, объявил 10 июля, что больше не будет претендовать на этот пост.

В настоящее время ОЭСР насчитывает 36 государств-членов. Эстония стала членом ОЭСР 9 декабря 2010 года. Послом Эстонии в ОЭСР является Клайд Кулл. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В организации, основанной в 1961 году, было всего пять генеральных секретарей из Мексики, Японии, Германии, Дании и США. В 2019 году базовая зарплата генерального секретаря составляла 226 731 евро в год, или примерно 19 000 евро в месяц.

Среди соседних с Эстонией стран Мари Кивиниеми, бывший премьер-министр Финляндии, была заместителем генерального секретаря ОЭСР в 2014-2018 годах.