Лавров назвал дискриминационным положение дел с правами русскоязычного населения Эстонии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз высказался на тему безгражданства в Эстонии и Латвии.

На сей раз - в интервью газете "Труд", опубликованном 21 августа.

"Положение дел с правами русскоязычного населения в Латвии и Эстонии оцениваем как дискриминационное. Вызывает возмущение наличие в этих странах позорного явления массового безгражданства, главным образом русскоговорящих жителей, лишенных основных демократических и социально-экономических прав. Сокращение числа лиц без гражданства идет крайне медленно — в основном за счет ухода из жизни и эмиграции русскоязычного населения. Так, в Латвии к категории "неграждан" на сегодняшний день относятся 216,9 тысячи жителей страны (около 11% населения), в Эстонии — 75,6 тысячи (около 6%)", - заявил Лавров.

При этом, по данным Регистра населения, по состоянию на 1 июля 2020 года в Эстонии проживали 69 993 человек, которые не определились с гражданством.

В своем интервью Сергей Лавров также напомнил, что в марте 2019 года Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам раскритиковал ситуацию в Эстонии, где проживает большое число лиц с неопределенным гражданством.

"В апреле 2019 года Комитет ООН по правам человека в своих рекомендациях по ситуации в Эстонии высказал озабоченность ограниченностью сферы охвата поправок к закону о гражданстве, исключающих некоторые категории детей "неграждан"; строгими требованиями в отношении знаний госязыка, необходимых для процедуры натурализации; неблагоприятными последствиями статуса "неопределенного гражданства" для участия в политической жизни", - сказал Лавров.

"Реакция властей Латвии и Эстонии на международную критику по-прежнему неадекватна тяжести сложившейся ситуации. В этой связи убеждены, что членство в Евросоюзе не должно рассматриваться прибалтийскими государствами в качестве политического "прикрытия" для их противоправных действий", - добавил глава МИД РФ.

В ноябре 2019 года тему серых паспортов в Эстонии комментировали и члены правительства страны во главе с премьером Юри Ратасом, отвечая на запросы сотрудника бюро депутата Европарламента Яны Тоом.

"То, что каждый человек с неопределенным гражданством мог бы стать гражданином без дополнительных условий, лишь подтвердив заявлением свою лояльность эстонскому государству, предполагает новое политическое соглашение. Добиться этого пока не удалось. Родится ли такое соглашение, решит прежде всего народ Эстонии, голосуя на выборах в Рийгикогу", - отметил Ратас.

"В интересах Эстонии - сократить безгражданство и привести в гражданство всех тех, кто этого, по сути, достоин и соответствует требованиям получения гражданства. Поэтому Эстония последовательно упрощала требования, которые предъявляют людям без определенного гражданства при ходатайстве о гражданстве Эстонии", - прокомментировал министр юстиции Райво Аэг

ERR