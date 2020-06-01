Политическая культура Эстонии меняется - президент Кальюлайд

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BNS — По словам президента Керсти Кальюлайд, государство до сих пор не относилось к людям по-разному, какими бы ни были их мировоззрение и личные предпочтения, но настало время честно сказать — эта политическая культура меняется.

«Меняется уже не просто лексикон, происходят изменения и по существу, и это сказывается на принимаемых от имени государства решения», - сказала президент Кальюлайд.

«Я никак не хочу приуменьшить хорошую работу правительства в борьбе с вызванным вирусом кризисом. Заслуживает признания и то, что к этой работе были привлечены эксперты. Но с каждой неделей растёт и моя озабоченность», - сказала президент.

По словам президента, она уверена, что подавляющее большинство всё-таки не хочет, чтобы государство принимало решения, не исходя из наших прав, а по собственному усмотрению, поддерживая правильных, с точки зрения властей, и при этом игнорируя остальных.

«Если кто-то оказывается в глазах государства более «правильным», мы никогда не можем знать, как долго продлится такое расположение. Неправым может оказаться со своими устремлениями и мечтами каждый. Сегодня одни, завтра другие. Несвободны в таком случае даже те, кто полагает, что им расположение обеспечено всегда. Сама необходимость сохранять расположение делает несвободным», - сказала президент.

«2020 год не должен стать годом, о котором 30 лет спустя скажут: „Это был момент, когда мы потеряли наши свободы”. Такая опасность существует. В начале пандемии было много неразберихи. Это можно понять. Но во времена сумятицы, когда надо выносить быстрые решения и быстро пересматривать их, чрезвычайно важны прозрачность и чёткие принципы принятия таких решений», - сказала президент Кальюлайд и добавила, что в противном случае исчезнет вера в верховенство закона и возникнет неуверенность в своих правах, а это конец свободы.

По словам президента, в этом кризисе молодежь Эстонии стояла вместе со всеми и несла эту не соответствующую возрасту ответственность. «Кризис нас сплотил — давно уже сообщества и соседи не были так сплочены. Таблички в наших подъездах – дайте знать, если вам понадобится помощь. Существенную часть этой добровольной работы выполняют молодые люди, которые, зная, что менее подвержены риску, хотят помочь другим», - сказала Кальюлайд.

«Взамен мы должны дать им чувство уверенности в том, что принимать решения будем, руководствуясь Конституцией и универсальными правами человека. Что выход из кризиса заключается не в разделении на своих и чужих и не во всё более ожесточённой борьбе за разделение конечных ресурсов», - сказала президент и добавила, что искоренить коварный вирус мы не можем, но в наших силах сохранить для молодых людей правовое государство и демократические свободы.