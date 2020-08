Фестиваль Station Narva из-за ограничений на поездки выбрал новых хедлайнеров

Дата публикации: Сегодня, 13:28 Просмотрено: 205

BNS — Из-за ограничений на поездки артисты из Дании, Великобритании, Германии, Швейцарии и Бельгии не смогут выступать на фестивалях Tallinn Music Week (TMW) и Station Narva, поэтому новыми хедлайнерами Station Narva стали Томми Кэш и NOËP.

Рэпер Томми Кэш

В связи с текущими ограничениями на поездки ранее анонсированные артисты Roni Size из Англии, Mouse on Mars из Германии и Iceage из Дании не смогут выступить на фестивале Station Narva на следующей неделе. По той же причине Iceage не сможет выступить на фестивале Tallinn Music Week. Новыми хедлайнерами Station Narva станут Tommy Cash и NOËP.

Поскольку за последнюю неделю процент людей, заболевших коронавирусом, превысил допустимый уровень в Великобритании, Дании, Германии, Швейцарии и Бельгии, артисты из этих стран не смогут приехать в Эстонию без обязательного соблюдения карантина. В результате, Roni Size из Англии, Mouse on Mars из Германии и Iceage из Дании не смогут выступить 26 августа на фестивале Station Narva в городе Нарва. По той же причине Iceage не сможет выступить в субботу, 29 августа, на фестивале TMW в зале Нобеля, что расположен в литейном цехе Ноблесснера. Там же отменяются выступления британских артисты The KVB и Chinchilla. Помимо этого, пришлось отменить выступления Cabal и Boundaries из Дании, Coilguns и Camilla Sparxxx из Швейцарии и Skemer из Бельгии.

«Нынешняя фестивальная программа включает артистов-представителей европейских стран, из которых в настоящее время можно приехать в Эстонию без нахождения на карантине, - сказал руководитель музыкальной программы и продакшна фестивалей TMW и Station Narva Роман Демченко. - Возможность освободиться от ограничения на передвижения с помощью отрицательного теста не распространяется как на культурные мероприятия, которые состоятся в ближайшем будущем, так и на участников крупных спортивных соревнований. В то же время, на Station Narva наконец-то выступит Томми Кэш, которого мы приглашаем туда еще с 2018 года, но во время проведения фестиваля он всегда был на зарубежных гастролях».

Запланированный на 29 августа концертный вечер Sevkabel Port и Stereoleto в зале Нобеля в литейном цехе Ноблесснера не состоится. Для остальных артистов, значившихся в лайн-апе того же вечера, будут найдены новые возможности для выступлений в рамках музыкальной программы TMW.

26 августа на главной сцене фестиваля Station Narva в качестве новых хедлайнеров выступят известные эстонские артисты Томми Кэш и NOËP. Для обоих это будут их первые сольные выступления в Нарве. Состав выступающих на рок-сцене клуба Ro-Ro и в танцевальном зале, расположенном в лодочных гаражах исторического здания хлопкового склада, а также на главной сцене в Нарвском городском порту выглядит так: Джесси Маркин из Финляндии, Бендик Гиске из Норвегии, Fremen из Польши и эстонские артисты Анна Канеэлина, Lexsoul Dancemachine, Manna, Levski, Masha Ye и Bible Club, нарвские группы «Там и Тут» и Pale Alison и диджеи из йыхвиского Jaama 6.

С 27 по 30 августа на проходящем в Таллинне TMW 2020 в общей сложности выступят почти 140 артистов из 8 европейских стран на 25 концертных и клубных мероприятиях. Для того, чтобы расширить возможности посещения фестиваля и снизить риск распространения вируса, некоторые мероприятия перенесены на открытый воздух, а на Теллискиви будет построена большая внешняя сцена TMW. В дополнение к музыкальному фестивалю, который в основном будет сосредоточен творческом городке Теллискиви и в гавани Ноблесснер, а также к конференции в Эстонской академии художеств, будут проходить и различные городские фестивальные мероприятия. От художественных выставок до общественных дискуссий и бесплатных концертов на городских сценах, а также специальных программ в Ласнамяэ и Копли.

В связи с изменением программы, для желающих обменять или вернуть деньги за абонемент на фестиваль Station Narva или билет на концертный вечер TMW Sevkabel Port и Stereoleto, приобретенный заранее, организаторы предлагают обменять билеты с 24 по 29 августа в инфопункте TMW на террасе Viru Keskus или после фестиваля.

Фестивали TMW и Station Narva организованы в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий в этот период, что помогает предотвратить распространение или заражение коронавирусом.

Люди, которые болели COVID-19 в течение последних 14 дней или были в контакте с кем-то, кто болел COVID-19, а также те, у кого есть симптомы острого респираторного инфекционного заболевания (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), не допускаются на фестиваль. Лиц, находящихся в группе риска (пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями) просят по возможности воздержаться от посещения масштабных мероприятий.

Из-за границы на фестиваль в Эстонию разрешается прибывать гостям без симптомов заболевания из стран ЕС, Шенгенской зоны или Соединенного Королевства, где вирусная нагрузка не превышает разрешенную норму в 17,6 новых случаев заражения на 100 000 жителей.

Фестивали TMW и Station Narva проводятся Shiftworks OÜ в сотрудничестве с различными партнерами и соорганизаторами.