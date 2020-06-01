Репс: если в классе будет один зараженный, весь класс перейдет на дистанционное обучение

Дата публикации: Вчера, 23:24 Просмотрено: 123

С сентября учебная работа в школах Эстонии возобновится в обычном режиме, но при обнаружении в классе первого случая заражения коронавирусом весь класс будет переводиться на дистанционное обучение.



Об этом сообщила в среду журналистам министр образования и науки Майлис Репс на посвященной началу учебного года пресс-конференции.

По ее словам, содержание образования в период карантина не пострадало, но во многих школах все же придется повторить пройденные весной темы.

"Сигнал в начале учебного года такой, что общей необходимости продолжать цифровое обучение нет. Наши цифры (по числу зараженных коронавирусом - ред.) очень положительные, нам удалось удержать коронавирусную инфекцию под контролем, но она не исчезла из общества", - сказала Репс.

Она отметила, что проблемы коронавируса будут решаться на уровне конкретных школ и районов с локальным подходом к потенциальным очагам инфекции.

Местная кризисная комиссия будет собираться в том случае, если в одной школе заразится около 10% учащихся. Она уточнила, что это процентное соотношение является относительным, потому что в школах с небольшим числом учеников ситуация иная.

"Напоминаю, что согласно нашей весенней договоренности, осенью пройдут дополнительные выпускные экзамены в гимназиях, на которые зарегистрировалось довольно много учащихся", - добавила министр.

Кроме того, будет уделено отдельное внимание электронным учебникам и предотвращению трудовой перегрузки преподавателей, если им придется в определенных ситуациях давать как контактные, так и дистанционные уроки.

Репс добавила, что у школ и детских учреждений есть право отправлять больных детей домой, а также регулярно измерять у детей температуру.

Министр также внесла предложение частично поменять планы уроков в школах таким образом, чтобы уроки разных комплектов классов начинались в разное время. Это позволило бы больше рассредоточить детей в здании школы.

ERR