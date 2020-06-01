Рейнсалу: для возвращающихся в страну жителей Эстонии тест на коронавирус будет бесплатным

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Правительство договорилось, что при возвращении из зарубежных поездок тесты на коронавирус жителям Эстонии будут проводить бесплатно.



Об этом сообщил в интервью "Актуальной камере" министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

- Как в точности будет происходить тестирование?

- Мы определили переходный период, чтобы к 1 сентября вся подготовка была завершена. Принцип таков: так как нам нужно жить с этим вирусом, то это будет сродни марафону. Соответственно, нам нужно обеспечить нормальный распорядок жизни с учетом требований безопасности. И если людям необходимо путешествовать по работе и мы можем заменить двухнедельную изоляцию на тестирование, то такую возможность следует использовать.

Модель, с которой в ближайшее время определятся эксперты Министерства социальных дел и Департамента здоровья, выглядит так: если человек по возвращении из-за границы предпочитает двухнедельную самоизоляцию, то такой вариант – на его усмотрение. Если же он желает сократить этот период, то может сделать тест. Мы заинтересованы в том, чтобы результаты были известны как можно быстрее. И в последующие семь день человек смог бы ходить на работу при условии, что он делает это в Эстонии. Но ему следует избегать контактов и через семь дней пройти повторное тестирование. Это придало бы уверенности, конечно, в случае, что оба теста были отрицательными.

- То есть первый тест можно было бы делать уже в аэропорту?

- Да, мы уже раньше решили, что с начала сентября должно быть больше возможностей для добровольного тестирования в международных транспортных узлах, порту и аэропорту.

- Кто будет оплачивать эти тесты?

- Согласно нынешнему решению правительства, жители Эстонии смогут делать эти тесты бесплатно.

ERR