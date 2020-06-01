Правительство изменило распоряжения по связанным с COVID-19 ограничениям на передвижение

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Правительство во вторник решило изменить ряд распоряжений, связанных с ограничениями на передвижение, введенными для предотвращения распространения COVID-19.



Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. По ее данным, помимо прочего, изменятся требования, касающиеся изоляции по возвращению из стран с высоким уровнем заражения, а также ограничения на заполняемость помещений при проведении культурных и общественных мероприятий и конференций, а также будут приведены к единообразию требования по проведению дезинфекции в общественных местах.

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что после чрезвычайного положения государство готово реагировать на распространение вируса более быстро и локально, чтобы не закрывать все общество. «Наша главная задача – научиться жить с угрожающим здоровью людей вирусом, что означает необходимость вести себя ответственно и заботиться о здоровье окружающих», - сказал он.

«Для того, чтобы повседневная жизнь не встала в новых обстоятельствах, мы все должны заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Государство постарается создать рамки, в которых, при условии ответственного поведения людей и приложенных организаторами мероприятий усилий, можно будет продолжать привычную жизнь, выполняя необходимые правила. Это значит, что у нас должна быть возможность посещать театры, кино, концерты, конференции, общественные мероприятия. Школьная жизнь также должна продолжаться в привычном нам русле».

Правительство предусмотрело возможность своим решением делать исключения для спортивных соревнований и мероприятий, а также общественных мероприятий. Исключение предусмотрено на случай массовых мероприятий, численность участников которых превышает установленные сейчас для площадок на открытом воздухе и помещений максимально допустимые пределы в 2000 и 1500 человек соответственно.

Департамент здоровья на таких мероприятиях может вводить ограничение на свободу передвижения участников, для предотвращения распространения вируса могут приниматься и другие дополнительные меры.

Правительство может делать такие исключения в интересах государства или с учетом преобладающего общественного интереса. Также должна быть учтена позиция местного самоуправления, а организатор мероприятия должен договориться с Департаментом здоровья о том, как снизить риск распространения заболевания.

С 1 сентября, имея отрицательный результат теста на COVID-19, по возвращении из стран зоны риска можно ходить на работу в том случае, если это крайне необходимо, тест был сделан немедленно по возвращении и его результат был отрицательным. До получения результатов теста человеку необходимо находиться в полной изоляции.

В случае, если результат теста был негативным, в течение первых семи дней необходимо быть в частичной самоизоляции. То есть можно ходить на работу и, например, в магазин, однако следует избегать не самых необходимых контактов. Через семь или более дней после первого теста необходимо сделать повторный тест и, если его результат также будет негативным, можно возвращаться к обычной жизни.

Это значит, что после двух негативных тестов в отношении человека не будет действовать требование 14-дневной самоизоляции, которое распространяется на всех прибывающих из стран зоны риска, не сделавших тест.

Этой возможностью не могут воспользоваться люди, прибывающие с целью работы или учебы из третьих стран, не входящих в единый список Европейского союза.

14-дневное ограничение на свободу передвижения по-прежнему не распространяется на группы, в отношении которых ныне действуют исключения, например на иностранных дипломатов, поставщиков жизненно важных услуг, работников, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозками, и т.п. Из категории исключений обязанность сделать тест будет теперь распространяться на иностранцев, чей приезд в Эстонию связан с обслуживанием оборудования находящихся в Эстонии предприятий или иными крайне необходимыми работами, от выполнения которых зависит функционирование предприятия.

Требование ограничить заполняемость помещений максимально 50% не будет применяться в отношении театральных представлений, концертов и киносеансов, конференций и публичных собраний и мероприятий при условии, что публике обеспечены стационарные сидячие места. Исключение не распространяется на мероприятия, во время которых используются временные сидячие места.

Правительство во вторник решило отказаться от ограничений, действовавших в отношении образовательных учреждений. В новом учебном году они будут заменены на рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, которые подготовит Министерство образования и науки в сотрудничестве с Департаментом здоровья.

Согласно решению, в помещениях основных школ, гимназий, профессиональных учебных заведений и вузов, а также организаций, предлагающих курсы повышения квалификации, школ по интересам, открытых молодежных центров, молодежных лагерей и школьных дружин больше не действуют требование ограничивать заполняемость 50 процентами и ограничение на число присутствующих в помещении людей.

Ограничения не действуют также для деятельности по интересам, в том числе образовательной, и курсов водителей мотоциклов, автомобилей и перевозчиков опасных грузов.

Ограничения, ранее установленные распоряжением правительства, будут заменены инструкциями, подготовленными в сотрудничестве с Департаментом здоровья, которые будут разосланы школам в среду.

Коммуникационное бюро правительства в ближайшее время разошлет владельцам средств массовой информации также тексты распоряжений и пояснительные записки. Все изменения, которые не касаются самоизоляции по возвращению из путешествия, начнут действовать с завтрашнего дня. Разрешение выполнять необходимые трудовые обязанности после получения негативного результата теста по возвращении из страны зоны риска вступает в силу с 1 сентября