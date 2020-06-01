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В центре внимания / ОбразованиеДля школ отменили ограничение по 50-процентной заполняемости помещений

Дата публикации: Сегодня, 12:12 Просмотрено: 125

Правительство решило снять ограничения для образовательных учреждений. В новом учебном году они будут заменены рекомендациями по предотвращению распространения коронавируса, выпущенными в сотрудничестве с Министерством образования и науки и Департаментом здравоохранения.

Согласно решению кабмина, требование о заполняемости помещений не более чем на 50% и ограничения на количество находящихся в них людей больше не применяются в основных школах, гимназиях, училищах и высших учебных заведениях, а также школах по интересам, открытых молодежных центрах, молодежных лагерях и школьных дружинах.
Ограничения также не распространяются на проведение занятий по интересам, кружков, курсов для взрослых, а также на организацию курсов по вождению.
Ограничения будут заменены рекомендациями по предотвращению распространения коронавируса, которые отправят школам в среду.

Для школ отменили ограничение по 50-процентной заполняемости помещений
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