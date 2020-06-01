Зарегистрированные безработные смогут подрабатывать до 233 евро в месяц

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С сентября у стоящих на учете в Кассе по безработице впервые появится возможность немного подрабатывать параллельно с получением пособия по безработице.

По новым правилам продолжительность такой подработки может составлять до 8 календарных дней подряд или в течение месяца, пояснила в понедельник руководитель отдела поиска работа и услуг для работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметс в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

"Например, можно будет в течение недели замещать заболевшего работника на своем прежнем месте работы", - привела она пример возможной подработки.

При этом будет действовать и ограничение по оплате труда: в течение календарного месяца можно будет получать за подработку не более 40% минимального размера оплаты труда, т.е. 233 евро по действующей в 2020 году ставке.

Касса по безработице будет проверять соблюдение установленных ограничений по соответствующим государственным регистрам.