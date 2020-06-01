В Нарвском заливе на затонувшем немецком катере устранили утечку топлива

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Водолазы-саперы в течение продолжавшейся неделю операции обезвредили в Нарвском заливе несколько старых мин и торпед. Кроме того, было осмотрено дно вокруг потопленного во время войны немецкого торпедного катера, из которого началась утечка топлива.

Водолазы спустились на глубину более 30 метров к десяти контактным минам и торпедам времен Второй мировой войны, шесть из которых были перенесены в другое место и подорваны, сообщила в субботу "Актуальная камера".

В общей сложности водолазам было известно о 30 потенциально опасных объектах в районе Нарвского залива. "Остальные оказались фрагментами взрывных устройств, перемещать которые было нецелесообразно. Но все, что мы планировали переместить, нам на этот раз удалось", - сообщил командир водолазной группы, старший лейтенант Прийт Каазикмяэ.

В том же районе находится и остов немецкого торпедного катера, из которого недавно началась утечка топлива. На прошлой неделе Департамент полиции и погранохраны совместно с водолазами провел работы по ликвидации возникшего в связи с этим загрязнения и заделал отверстие, через которое происходила утечка топлива.

Торпедным катером занимались литовские водолазы.

"Вокруг затонувшего корабля много мин, которые непосредственно с ним соприкасаются или находятся в одном-двух метрах от него. Задача водолазов состояла в том, чтобы отметить мины на карте и как можно безопаснее удалить их от катера, чтобы в будущем подумать, что с ним делать. Этот катер там еще задом наперед; если в будущем потребуется еще откачивать [топливо], то чтобы это было как безопаснее", - пояснил Каазикмяэ.

Катер затонул на глубине 36 метров. Водолазы во время операции погружались в воду на глубину 30-40 метров. Разрешенная в странах Балтии максимальная глубина погружения составляет 55 метров.