Нарвский "Транс" дома одолел "Калев"

Дата публикации: Вчера, 23:28 Просмотрено: 67

В заключительном поединке 17-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" в родных стенах одержал победу над таллиннским "Калевом" - 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте забил Александр Закарлюка.

"Транс" набрал 19 очков и поднялся на шестое место. "Калев" с 9 баллами замыкает турнирную таблицу.

Результаты остальных матчей 17-го тура: "Курессааре" - "Левадия" 2:2, "Таммека" - "Флора" 1:3, "Легион" - "Нымме Калью" 0:6, "Тулевик" - "Пайде" 1:3.

Лидирует в чемпионате Эстонии "Флора" - 46 очков. Далее идут "Нымме Калью" (35), "Пайде" (33) и "Левадия" (29).

ERR