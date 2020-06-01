С начала года в Эстонии родились 7777 детей

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В июле в эстонских загсах было зарегистрировано 1287 рождений: на свет появились 622 девочки и 665 мальчиков.



"Июль стал самым богатым на рождения месяцем: на свет появилось на 76 детей больше, чем в июне, и на 332 ребенка больше, чем в феврале. Рождаемость – это данные, за которыми здорово следить и которые можно прогнозировать. К сожалению, мы вынуждены признать, что в Эстонии становится все меньше женщин детородного возраста, поэтому с годами рождаемость будет снижаться. Надеюсь, что благодаря правильной семейной политике мы сможем принять меры", – прокомментировала статистические данные министр по делам народонаселения Рийна Солман.

В июле самыми популярными именами для девочек были Алиса, София и Ева, для мальчиков – Робин, Расмус и Себастиян.

Всего с января по июль в Эстонии родились 7777 детей.

ERR