Началась подготовка к строительству четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва

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В Департаменте шоссейных дорог приступили к подготовке строительства четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой. На строительство потребуется более десяти лет.

По данным Департамента шоссейных дорог, в сутки между Йыхви и Нарвой передвигается до 8000 автомобилей. Это не такая большая нагрузка, как на крупнейших дорогах страны, но шоссе, особенно со стороны Нарвы, извилистое и опасное. До этого безопасность движения пытались повысить при помощи ограничений и фоторадаров, передала "Актуальная камера".

Проблемы помогло бы решить четырехполосное шоссе, строительства которого местные жители ждут многие годы.

"Машин ездит очень много, становится все больше тяжелого транспорта. Безопасное движение и, может быть, повышение скорости движения поспособствуют более быстрому и безопасному передвижению людей и товаров. Шоссе 2+2 сделало бы более удобной предпринимательскую среду", – рассказал директор по развитию ида-вируских промышленных территорий Теэт Куусмик.

По государственной программе содержания дорог строительство начнется вблизи Йыхви и станет продолжением построенного десять лет назад шоссе.

"Решили разделить строительство отрезка между Нарвой и Йыхви на три этапа. Первый этап – составление предварительного проекта участка между Йыхви и Тойла. Так решило правительство, и на основании этого решения мы сейчас приступили к проектированию", – сообщил руководитель отдела стратегического планирования департамента Райнер Кульдмаа.

ERR