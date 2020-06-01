NB! Сообщение от web-констебля

Дата публикации: Сегодня, 11:29 Просмотрено: 195

Мошенники в буквальном смысле заваливают электронные почтовые адреса жителей нашей страны. Если вы получили на свой электронный адрес письмо следующего содержания (скриншот письма прикреплен ниже), не паникуйте.

Проигнорируйте данное сообщение, заблокируйте отправителя или направьте письмо в спам. Обязательно проверьте все устройства, которые имеют подключение к интернету, на вирусы. Рекомендуется установить антивирусное программное обеспечение и очистить телефон, планшет или компьютер от вирусов. Мошенники, отправляя фишинговые письма, надеются, что смогут вызвать у вас страх и панику. На самом деле, авторы этого письма не имеют на вас никакого компромата. И последняя, но не менее важная рекомендация, - обязательно используйте двухфакторную аутентификацию.

Куда можно передать информацию о киберпреступлениях?

1. https://cyber.politsei.ee/ru

2. веб-констебли - https://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid

3. Департамент государственной инфосистемы (RIA) - cert@cert.ee

По информации Виктории Корпан, Viktoria.Korpan@politsei.ee

