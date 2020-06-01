В Эстонии зарегистрировали самолеты известные пилотажные авиагруппы Breitling и "Русь"

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В Эстонии зарегистрировано 16 чехословацких учебно-боевых самолетов Aero L-39 Albatros, на которых летает частная пилотажная группа Breitling. В эстонском регистре числится еще два самолета пилотажной авиагруппы "Русь", в компании говорят о пяти самолетах.

Авиагруппа Breitling базируется во Франции, а летает на самолетах, которые зарегистрированы именно в Эстонии. "Если сами самолеты летают по всему миру, то их обслуживанием, как правило, занимаются, наоборот, местные компании: в США американские, в Дании датские и т.д., а вот французы решили отдать свои самолеты на обслуживание в Эстонии", - сказал сайту экономической информации dv.ee член правления Apache Estonia OÜ Рене Порро, представляющий авиагруппу Breitling.

Помимо французской группы Breitling, часть своих самолетов зарегистрировала в Эстонии российская пилотажная группа "Русь". По словам российского предпринимателя и генерального директора ОАО "Архангельский ЦБК" Михаила Папылева (в Эстонии он владеет предприятием Albatros Aviation OÜ), преимуществом нашей страны является то, что законодательство позволяет успешно регистрировать и обслуживать самолеты, пересекающие межгосударственные границы.

"Эстонию мы выбрали в связи с тем, что местные законы позволяют регистрировать, обслуживать такие самолеты. Мы пообщались с пилотажной группой Breitling, которая тоже зарегистрировала здесь свои самолеты, в итоге приняли решение пойти по их проторенному пути", - сказал Папылев, добавив, что в Эстонии зарегистрировано пять самолетов (в регистре числится два самолета).

ERR