COVID-19. Самые черные сценарии не реализовались

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Хотя официально число случаев заражения коронавирусом в Эстонии к настоящему моменту увеличилось до 9,9 на 100 000 населения, однако процент положительных тестов от всех сделанных по-прежнему низкий - около 1,1-1,3%.



Заболевания на прошлой неделе в основном были связаны с крупными очагами - ночными клубами, вечеринками, семейными праздниками. Заболеваний на рабочем месте было немного, сказала генеральный директор Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Значительную часть зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составляют завезенные случаи, которых на прошлой неделе был 21, причем 11 были связаны с моряками прибывшего на несколько дней в порт Силламяэ торгового судна. Коронавирус на прошлой неделе привезли в Эстонию из Франции, Испании, Германии, России и Индии.

За последние две недели (с 27 июля по 9 августа) в Эстонии прибавилось 118 новых случаев заражения COVID-19, 62 из них в Тартумаа. Все три активных очага заболеваемости находятся в Тарту.

Из-за вспышки болезни, начавшейся с тартуских ночных клубов, показатель заболеваемости в Эстонии на 100 000 населения увеличился до 9,9, что немного выше среднего по Европе. В настоящее время в Эстонии около 130 заболевших, сказала Хярма.

Увеличение числа заболевших за последнюю неделю составило 39%, но поскольку речь идет об ограниченных очагах, где департаменту известно место заражения и 90% контактов, то беспокоиться не стоит. "Пока распространение в очагах ограничено, нет причин для беспокойства", - отметила она.

Кийк: ситуация удовлетворительная

Министр социальных дел Танел Кийк сказал, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Эстонии можно назвать "удовлетворительным", так как пока не реализовались самые черные сценарии, при которых в тартуских вспышках видели вторую волну. "Ситуация сейчас стабильна. Беспокойство вызывает то, что происходит в мире и Европе, где темпы роста были очень высокими", - отметил Кийк.

По его словам, ситуацию обсудят на заседании правительства в четверг, но новых ограничений с большой долей вероятности не установят.

За исключением Тартуского уезда в других регионах Эстонии ситуация относительно спокойная.

ERR