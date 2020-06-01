Последователи Греты Тунберг проиграли в суде дело против строительства нового сланцевого завода

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Тартуское некоммерческое объединение Loodusvõlu проиграло в суде дело, в рамках которого ходатайствовали об отмене разрешения на строительство нового завода по производству сланцевого масла в Аувере.

Зарегистрированное в прошлом году в Тарту НКО Loodusvõlu, состоящее в основном из молодых последователей Греты Тунберг, в своем иске против выдачи разрешения на строительство завода указало на то, что производство сланцевого масла окажет влияние на изменение климата, поэтому строительство завода не позволит выполнить взятые Эстонией международные обязательства в сфере борьбы с изменением климата, написала газета "Северное побережье".

Административный суд отклонил иск, сославшись на то, что в нем отсутствуют претензии к отрицательному воздействию на окружающую среду именно во время строительства завода.

НКО опротестовало это решение в окружном суде, указав на то, что строительство завода принципиально невозможно без нарушения международных обязательств Эстонии.

Суд запросил мнение министерства окружающей среды. Министерство сочло жалобу необоснованной, поскольку экологические соображения - лишь один аспект процесса принятия экономико-политических решений в государстве. Международные обязательства не разрешают и не исключают для государств никаких конкретных действий, а ставят цели в совокупности. Утверждение, что строительство завода приведет к нарушению международных обязательств, по мнению министерства, голословно и немотивированно.

Суд в итоге отклонил жалобу экоактивистов.

ERR