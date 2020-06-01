Дата публикации: Сегодня, 14:08 Просмотрено: 188

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством.

"Насколько мне известно, сегодня утром <...> впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. <...> Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — отметил глава государства.

Он также заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от COVID-19.

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать <...> массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, — это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, — все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов", — сказал он, поздравив всех работавших над вакциной специалистов.

Производить препарат планируют на двух площадках: в самом Центре Гамалеи и в компании "Биннофарм".

Доклинические исследования вакцины от COVID-19 проводили Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в 48 НИИ Министерства обороны, а клинические — в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

У всех добровольцев выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось, при этом испытания с участием тысяч человек продолжатся.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали "Спутник V" — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

RIA.RU