Гребля на байдарках и каноэ. И снова успех!

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8 и 9 августа на гребном канале водноспортивного центра Айду, в Ида-Вирумаа прошли очередные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В этот раз был проведён Чемпионат Эстонии среди взрослых, а также Чемпионат Эстонии среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе.

Снова успешно выступали нарвские гребцы. В общекомандном зачёте Чемпионата Эстонии среди взрослых команда из Нарвы, состоящая в основном из спортсменов до 18 лет, заняла второе место, пропустив вперёд только команду Тартуского университета.

ЧЭ среди взрослых проводился на дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м у мужчин и женщин в байдарках-одиночках, двойках и четвёрках и у мужчин в каноэ-одиночках и двойках.

Великолепно выступили нарвские девушки-байдарочницы. Сначала, Елизавета Фёдорова выиграла 200 м в одиночке среди взрослых. Уступив ей полсекунды, второй стала Наталья Дамаскина (Торцова). Затем Наталья и Елизавета одержали победу в двойке на этой же дистанции. На дистанции 1000 м девушки выступали только в одиночках. Здесь уверенную победу одержала Елизавета Фёдорова, а вслед за ней финишировала Наталья Дамаскина.

Во второй день соревнования проводились на дистанции 500 м. В одиночке на этот раз первенствовала Наталья Дамаскина, Елизавета уступила ей на финише менее, чем полсекунды. В двойки Наталья и Елизавета снова были первыми. Последним видом программы была гонка байдарок-четвёрок. В составе нарвского экипажа выступали Наталья Дамаскина, Елизавета Фёдорова, Юлия Варшавская и Валентина Елисеева. Со старта лидерство захватила объеденённая команда Тартуского университета, Тартуского гребного клуба и Пярнуской спортивной школы, наши девушки на последних 150 метрах дистанции попытались ликвидировать отставание. К сожалению, на финише их отделило от победителей 0,4 секунды. В итоге, нарвская четвёрка заняла второе место.

Также, неплохо выступили в командных лодках нарвские каноисты. Роман Хозяинов с Танелем Хели из Вильянди в каноэ-двойке завоевали второе место на дистанции 200 м, а Иван Петченко и Фёдор Манюкевич на 500 м стали третьими.

По итогам Чемпионата Эстонии среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе Нарвская команда, также, заняла второе место, уступив команде таллинской спортивной школы "Пыхъякоткас". У юношей и девушек в программе Чемпионата были дистанции 500 м и 1000 м в тех же классах лодок, что и у взрослых.

Елизавета Фёдорова в байдарке-одиночке не оставила своим соперникам шансов на победу на обеих дистанциях. В байдарке-двойке с Юлией Буссел они дважды пришли к финишу третьими, уступив девушкам из "Пыхъякоткас". В байдарке-четверке Елизавета Фёдорова, Юлия Буссел, Ксения Корешкова и Майя Камаева заняли второе место, снова пропустив вперёд девушек из Таллинна.

Дважды уверенно финишировал первым в каноэ-одиночке Иван Петченко. В каноэ-двойке Иван Петченко вместе с братом Ильёй Петченко сумели выиграть дистанцию 1000 м, но уступили на 500 м своим соперникам 0,3 сек и пришли к финишу вторыми.

С успехом выступали и юноши-байдарочники. На 1000 м второе место в одиночке завоевал Алексей Оленин, следом за ним, третьим, финишировал Михаил Лехмус. На 500 м ребята поменялись местами, Михаил пришёл к финишу вторым, а Алексей - третьим. В байдарке-двойке, Михаил Лехмус и Алексей Оленин дважды заняли второе место. В байдарке-четвёрке Михаил Лехмус, Алексей Оленин, Никита Смирнов и Дмитрий Маслов также сумели завоевать второе место.

Тренеры О.Горох, А. Соловьёв и А. Дубровин благодарят всех ребят за самоотдачу, терпение, труд и поздравляют с успешным выступлением!