Волейбол на пляже Нарва-Йыэсуу

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8-9 августа на пляже Мересуу в Нарва- Йыесуу проходили соревнования по пляжному волейболу: Первенство Ида-Вирумаа, волейбол в рамках дней города Нарва- Йыесуу 2020 и на призы СПА Мересуу.



В соревнованиях принимали участие более 30 команд: мужчины, юноши 2002-2003 г.р, 2007-2008 г.р, играли на трёх площадках.

Результаты следующие:

Первенство Ида-Вирумаа мужчины: Яан Соловьев – Алексей Рубанников – I место, Иво Ярвола-Александр Силинский - II место, Павел Копосов – Сергей Дударев – III место.

Юноши 2002-2003 г.р: Илья Леонов – Илья Кирюшкин - I место, Дмитрий Фрыженков –Марк Пихлакас - II место.

Юноши 2007-2008 г.р: Дмитрий Пономарёв – Никита Иванов - I место, Артем Калашников – Диниил Белянский - II место, Елисей Соловьев –Максим Костицин - III место.

На призы СПА Мересуу:

Валерий Алексеев – Дмитрий Виноградов - I место, Иво Ярвола – Алексей Глуханьков - II место, Александр Силинский – Антон Телепов - III место.

Дни города Нарва-Йыесуу 2020:

юноши 2002-2003 г.р: юноши 2002-2003 г.р: Илья Леонов – Илья Кирюшкин - I место, Дмитрий Фрыженков –Марк Пихлакас - II место.

Юноши 2007-2008 г.р: Дмитрий Пономарёв – Никита Иванов - I место, Артем Калашников – Диниил Белянский - II место, Елисей Соловьев –Максим Костицин - III место.

Нарвитянин Станислав Иванов – помощник президента хоккейного клуба «Динамо» г. Москва, вручил тренеру Алексею Богданову благодарственное письмо от федерации волейбола России за вклад в развитие волейбола.



Организаторы благодарят за поддержку мероприятия Союз Спорта Ида –Вирумаа, СПА Мересуу, администрацию города Нарва-Йыесуу, Юрия Ищенко за предоставленные кубки для награждения победителей, Татьяну Кечко за помощь в организации мероприятия.

По информации Алексея БОГДАНОВА