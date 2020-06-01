Уровень безработицы больше всего вырос в Ида-Вирумаа

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В конце июля в качестве безработного был зарегистрирован 50 701 человек, что составило 7,8 процента рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста, то есть на 2,9 процентных пункта больше, чем за тот же период прошлого года.



По сравнению с июнем доля зарегистрированных безработных от рабочей силы осталась прежней. В июле было зарегистрировано 7689 новых безработных, а за тот же период прошлого года 6324. В июне было зарегистрировано 8127 новых безработных, согласно статистике кассы по безработице.

В конце июля уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа (12,9 процента), он составил 9,5 процента в Валгамаа, 8,6 процента в Ляэне-Вирумаа и по 8,5 процента в Пылвамаа и Пярнумаа.

Уровень безработицы был ниже всего на Хийумаа (4,5 процента). В Йыгевамаа он составлял 4,8 процента, на Сааремаа и в Вильяндимаа по 6 процентов, а в Тартумаа 6,7 процента.

По состоянию на конец месяца безработных с пониженной работоспособностью было 11 916 человек (23,5 процента зарегистрированных безработных).

В течение июля касса по безработице предлагала 9363 вакансии, по состоянию на конец месяца была доступна 4361 вакансия.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает число тех безработных, которые встали на учет в кассе по безработице.

BNS