Саперы обезвредили взрывные устройства военного времени

Дата публикации: Сегодня, 11:51 Просмотрено: 64

Саперы Идаского спасательного центра в конце минувшей недели обезвредили в Ида- и Ляэне-Вирумаа ряд взрывных устройств военного времени.



8 августа были обезврежены найденные в деревне Мустанина города Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда снаряд, минометная мина и четыре ручные гранаты, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

9 августа был обезврежен найденный в деревне Лообу волости Кадрина Лэяе-Вируского уезда снаряд.