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В центре внимания / ПроисшествияСаперы обезвредили взрывные устройства военного времени

Дата публикации: Сегодня, 11:51 Просмотрено: 64

Саперы Идаского спасательного центра в конце минувшей недели обезвредили в Ида- и Ляэне-Вирумаа ряд взрывных устройств военного времени.


8 августа были обезврежены найденные в деревне Мустанина города Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда снаряд, минометная мина и четыре ручные гранаты, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
9 августа был обезврежен найденный в деревне Лообу волости Кадрина Лэяе-Вируского уезда снаряд.

Саперы обезвредили взрывные устройства военного времени
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