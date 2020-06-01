Narva Trans. Проиграли и остались седьмыми

Дата публикации: Вчера, 23:31 Просмотрено: 99

В воскресенье, 9 августа, в матче 16-го тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Нымме Калью" на своем поле одержал уверенную победу над нарвским "Трансом" - 3:0.

Первый тайм, в котором у футболистов "Транса" было несколько опасных моментов, завершился с нулями на табло. А во втором тайме "Нымме Калью" перехватил инициативу.

На 51-й минуте вышедший на замену Александр Волков вывел хозяев поля вперед. На 57-й минуте он стал автором дубля. На 70-й минуте Амир Натхо реализовал пенальти, доведя счет до крупного.

До этого "Транс" не проигрывал в чемпионате на протяжение шести матчей кряду.

После 16 туров "Калью" с 32 очками занимает второе место. "Транс" с 16 баллами остался на седьмой позиции.

Ранее команды уже встречались в этом сезоне. В начале марта "Калью" в Нарве обыграл "Транс" - 1:0. Но была победа в этом году и у нарвитян - в четвертьфинале Кубка Эстонии "розовые пантеры" были повержены на стадионе "Хийу" со счетом 2:1.

ERR