Пять привычек эколога. Альманах «Горизонты Эстонии 2020»: о природе страны на русском языке

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Знаете ли вы, что поганка — это не только гриб, но еще и птица? Что понять, съедобен ли гриб, поможет специальный грибной определитель? Или что первооткрывателем шестого континента — Антарктиды — является уроженец эстонского острова Сааремаа? Об этом и о многом другом расскажет поступивший в продажу альманах «Горизонты Эстонии 2020» - единственное издание о природе Эстонии на русском языке.

Татьяна Лаврова

Об альманахе с ответственным по вопросам коммуникации команды сборника Татьяной Лавровой побеседовала наш корреспондент Наталья СОБОЛЕВА.

- Татьяна, итак, с чем знакомит читателей свежий номер журнала «Горизонты Эстонии»?

- Основную часть публикаций журнала составляют статьи из популярного эстоноязычного журнала о природе Eesti Loodus. Свежий выпуск «Горизонтов Эстонии» за 2020 год затрагивает такую неисчерпаемую тему, как дары природы Эстонии. Также читателя ждет знакомство с многообразием видов пчел, обитающих в Эстонии, и полезный грибной определитель, который поможет сориентироваться в грибном царстве нашей страны.

Это далеко не все темы альманаха «Горизонты Эстонии 2020». Приведем сокращенное содержание одной из его статей:

ТОП-5 любимых экопривычек эколога

Ведущий специалист отдела отходного хозяйства при Таллиннском департаменте предпринимательства Александр Тараскин – прирожденный и профессиональный эколог. Он ежедневно занимается защитой окружающей среды и с энтузиазмом делится знаниями со всеми желающими. Мы попросили его не просто составить личный рейтинг любимых экопривычек, но и разъяснить, почему эти привычки действительно стоит взять на заметку.

1. Сортирую отходы

ПОЧЕМУ? Сортировка отходов выгодна и для потребителя, и для природы. Отходы – это ценный ресурс. Чем меньше отходов остаётся в контейнере для смешанного мусора, тем меньше надо платить за их вывоз. Опасные отходы необходимо отделять и утилизировать надлежащим образом. Так, лекарства бесплатно принимают во всех аптеках.

Ближайший пункт по приему ненужных вам вещей, а также подробное руководство по сортировке отходов ищите на портале-навигаторе Kuhuviia.ee.

2. Всегда беру с собой сумку для покупок

ПОЧЕМУ? Пакеты попадают в природу, где отравляют животных, почву и воду, кроме того, перерабатывать их невыгодно. Если бы все производимые пластмассовые упаковки (пакеты, пластмассовые бутылки и т. д.) использовались повторно, мы бы сохранили добычу нефти на 30% и значительно уменьшили возникновение парниковых газов.

Подробнее о пакетах и странах, в которых они запрещены или разрешены с оговорками, можно почитать, например, на сайте www.killerkott.org.

Александр Тараскин

3. Берегу электроэнергию

ПОЧЕМУ? Экономить электроэнергию нужно для того, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Электростанции используют сегодня в большинстве своём уголь, газ, нефть, сланец, то есть невозобновляемые запасы полезных ископаемых, и выбрасывают углекислый газ в атмосферу. Эстония взяла на себя обязательства достичь климатической нейтральности к 2050 году. В случае с атомной электростанцией проблема заключается в тех радиоактивных отходах, которые еще не научились перерабатывать так, чтобы сделать их абсолютно безопасными для окружающей среды. Недавно премьер-министр Юри Ратас сказал, что из возобновляемых источников энергии сейчас в Эстонии именно ветряная энергия обладает наиболее широким потенциалом для развития, правительственная комиссия продолжает исследовать этот вопрос.

Подробнее о климатических изменениях, климатической нейтральности, Парижском соглашении и возобновляемых источниках энергии читайте на сайте www.kliimamuutused.ee.

4. Не выкидываю еду

ПОЧЕМУ? Каждый день в Эстонии выбрасывается 136 тонн пищевых продуктов. В год 50 000 тонн. При этом потребность человечества в пище растет с каждым годом. В 2050 году для того, что прокормить всех жителей Земли, потребуется произвести на 60% больше еды, чем сейчас. Однако урожайность снижается, так как почвы истощаются и перестают быть плодородными, а различные болезни и вредители становятся все более устойчивыми в отношении средств предотвращения.

Продуктовый банк бесплатно выдает продукты людям, испытывающим материальные трудности. Подробнее о Продуктовом банке: www.toidupank.ee.

5. Убираю свою планету

ПОЧЕМУ? Отходы — это одна из основных современных экологических проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для окружающей природной среды. Каждый год от 4,8 до 12,7 миллионов тонн пластика попадает в наши океаны с прибрежных и набережных зон. Из всего уже произведенного пластика только 9% было переработано. Отходы на улице — это не только проблема с эстетической точки зрения, но и здоровья: когда мусор разлагается, он выделяет химические вещества и яды. Они попадают в воду, которую мы пьем, в почву, где мы выращиваем растения, и в воздух, которым мы дышим, что приводит к заболеваниям легких, нервной системы, сердца и т.п.

По инициативе Эстонии с 2018 года проводится Всемирный день чистоты (Worldcleanupday.org). Следующая глобальная уборка состоится 19 сентября 2020 года. Подробнее об участии и регистрация: www.maailmakoristus.ee. Подробнее о всемирном движении за чистую планету: www.worldcleanupday.org.

Татьяна ЛАВРОВА, «Горизонты Эстонии 2020»

Публикуется в сокращении. Полностью статью читайте в печатной версии нашего издания.