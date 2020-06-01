В предстоящие выходные спасатели проверят дачи в Ида-Вирумаа

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На предстоящих выходных, 8 и 9 августа, инспекторы Идаского спасательного центра проверят некоторые садовые товарищества Ида-Вирумаа.

На следующей неделе запланированы проверки многоквартирных домов в Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Спасатели хотят убедиться, что все требования по пожаробезопасности выполнены: установлен дымовой датчик, который исправно работает, печи и камины почищены и есть соответствующий акт. Вдобавок Спасательный департамент советует иметь в домах с печным отоплением датчик угарного газа.

Проверяя многоквартирные дома, инспекторы будут обращать внимание на то, чтобы лестницы в подъездах были проходимыми и не были захламлены старой мебелью, техникой и прочими предметами. До сих пор самым проблемным является то, что люди продолжают хранить на путях эвакуации коляски, велосипеды, ставить цветочные горшки. Все это препятствует безопасной эвакуации жителей дома в случае пожара.

В этом году в Эстонии произошло 400 пожаров в жилых домах, в которых погибли 17 человек. Всего в пожарах Эстонии погибли 22 человека.

ERR