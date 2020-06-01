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По словам экономиста Банка Эстонии Сулева Перта, из-за резкого экономического спада и растущей безработицы спад цен продолжится в течение всего второго полугодия.

«Цены на услуги понизились, поскольку путешествия и досуг по-прежнему ограничены из-за коронавируса. Потребители предпочитают экономить или тратят свободные средства на промышленные товары и продукты питания», - сказал Перт в пресс-релизе банка.

По сообщению департамента статистики, в июле индекс потребительских цен упал в годовом сравнении на 0,9 процента. Цены в энергетическом сегменте понизились на 10 процентов, но продукты питания, в том числе алкоголь и табак, подорожали на 1,7 процента. «Базовая инфляция, охватывающая промышленные товары и услуги, с апреля была близкой к нулю», - отметил Перт.

По словам экономиста, спад цен связан преимущественно с энергетикой, поскольку цены на моторное топливо за год упали на 14 процентов. «Хотя цена за баррель сырьевой нефти в июле превысила на мировом рынке отметку в 40 долларов, ее влияние на индекс потребительских цен ослаблено усилением обменного курса евро», - пояснил он.

Перт отметил, что в последние месяцы индекс потребительских цен на электричество резко колебался, поскольку дешевое электричество из Норвегии и Швеции из-за ограниченной мощности передач не поступает в Балтийские страны.

BNS