Правительство и Департамент здоровья пока не считают обязательным ношение масок

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Правительство и Департамент здоровья пока не считают необходимым устанавливать требование носить защитные маски в общественных местах.

Департамент рекомендует носить маски в закрытых помещениях, где много народа. Премьер-министр Юри Ратас считает, что люди должны сами чувствовать, в каких ситуациях будет правильным надеть маску.

По словам главного специалиста отдела мониторинга и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ханны Сепп, в связи с распространением коронавируса носить маски должны прежде всего те люди, чья работа предполагает физический контакт или близкое общение с другими людьми, например работники медицинской сферы.

"Если мы говорим об обычных гражданах, то носить маски обязательно следует тем, кто заболел. Если у них возникает неизбежная необходимость выйти из дома, то существует риск контактировать с другими людьми", - сказала Сепп.

Департамент все же рекомендует носить маски в многолюдных местах. Особенно там, где нет возможности сохранять дистанцию. Например, в магазинах, торговых центрах и общественном транспорте.

Департамент не говорит о том, что ношение масок должно быть обязательным, не обсуждает этот вопрос и правительство. По словам премьер-министра Юри Ратаса, рекомендации носить маски не исчезли, и он сам носит маску, например при посещении медицинских учреждений. Однако ужесточать правила он бы не торопился.

"В данный момент у меня нет такого чувства, что пора делать это обязательным. Однако рекомендация носить маски в определенных местах, очень оправдана", - сказал Ратас.

По словам Ратаса, сейчас важно, чтобы люди выполняли действующие правила, например оставались дома в 14-дневной самоизоляции после возвращения из путешествия.

ERR