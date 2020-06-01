Правительство не будет отменять вторую пенсионную ступень

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По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство, если реформа второй пенсионной ступени провалится, не намерено полностью отменять вторую ступень.

«На коалиционных переговорах очень четко говорилось о том, что мы согласны договориться о том, чтобы она [вторая пенсионная ступень] стала добровольной, но если вы спрашиваете, составим ли мы новый законопроект, в котором мы ее отменим, то такого мы не обсуждали», - сказал премьер-министр на пресс-конференции правительства в четверг и добавил, что Центристская партия не поддерживает отмену второй ступени.

Министр финансов Мартин Хельме ранее заявлял, что если находящаяся сейчас на обсуждении в Рийгикогу пенсионная реформа провалится, следующим шагом будет полная ликвидация второй ступени.

Во вторник госсуд обсудил на устном заседании просьбу президента признать реформу обязательной пенсии противоречащей конституции. Пленум госсуда примет решение о соответствии реформы конституции в октябре.

Президент Керсти Кальюлайд 7 февраля этого года не стала провозглашать закон о реформе обязательной накопительной пенсии, отменяющей обязательную накопительную пенсию. Рийгикогу 11 марта вновь принял закон без изменений и 16 марта представил его президенту.

Президент решила не провозглашать закон и обратилась в госсуд с просьбой объявить его противоречащим конституции.

BNS