Нарвские биатлонисты и летом показывают высокий класс

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1 августа в Хаанья состоялся первый этап соревнований по летнему биатлону Värska Originaal noortesari 2020.

Спортсмены состязались в двух видах – спринте и стрельбе на очки. Юниые биатлонисты спортшколы «Энергия» показали следующие результаты.

Спринт: М15 (до 15 лет, юноши), 3км, Мирон Мячин – III место, N17 (до 17 лет, девушки), 3км, Виолетта Коноплева – II место, N19, 3км, Анастасия Федорцева – III место, N22, 3км, София Балабанова – I место, М17, 4км, Алексей Ярушкин – 8 место, М19, 4км, Егор Максименков – 5 место, М22, 4км, Григорий Фоминых – 5 место.

Стрельба на очки: М15, Мирон Мячин, 175 очков – II место, N17, Виолетта Коноплева, 146 очков – II место, N19, Ульяна Юрлова, 135 очков – 5 место,

N22, София Балабанова, 109 очков – I место, М22, Григорий Фоминых 146 очков – 4-е место, М17, Алексей Ярушкин, 130 очков – 7-е место.

Тренеры: Евгений Вшивцев, Владимир Вшивцев, Алена Ягудина